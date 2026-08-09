¿Eclipse solar 2026 se podrá ver desde Colombia? Desde estos lugares se podrá apreciar

El próximo 12 de agosto ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026. La Luna pasará frente al Sol y provocará un eclipse que podrá ser observado desde diferentes puntos del planeta, aunque con variaciones dependiendo de la ubicación.

En concreto este fenómeno se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la superficie brillante de nuestra estrella para quienes se encuentran dentro de la estrecha trayectoria de totalidad.

¿El eclipse solar se podrá ver desde Colombia?

Colombia no se encuentra dentro de la franja señalada para observar la totalidad del eclipse. Por esta razón, quienes estén en el país no tendrán la misma perspectiva que los observadores ubicados en la trayectoria principal.



Sin embargo, el fenómeno contará con una alternativa para quienes quieran seguirlo. La NASA anunció una transmisión en vivo del eclipse a través de sus canales oficiales.

La cobertura comenzará a las 12:15 del mediodía en Colombia, cuando la Luna pase frente al Sol.

On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.



Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.



Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7 — NASA (@NASA) August 5, 2026

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¿Qué países podrán ver el eclipse solar de 2026?

La trayectoria del fenómeno tendrá una zona específica en la que el Sol quedará completamente cubierto durante algunos minutos. Allí estarán Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña región del noroeste de Portugal.

La sombra de la Luna comenzará su recorrido en Groenlandia, continuará hacia Islandia y atravesará el Atlántico Norte antes de llegar al norte de Rusia y finalizar en la península ibérica.

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En otras regiones el eclipse será parcial. La NASA señala que podrá observarse de esta manera desde gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos, la mayor parte de Europa y el noroeste de África.

¿Cuánto durará el eclipse solar total?

Aunque el eclipse será total en determinadas zonas, el periodo en el que el Sol permanecerá completamente oculto será breve. Según la información suministrada por la NASA, para la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad, ese momento durará menos de dos minutos.

La agencia también ofrece recomendaciones para observar el fenómeno de manera segura, especialmente durante las fases en las que el Sol permanece parcialmente visible.