Habla mamá de Epa Colombia tras traslado de su hija a cárcel de Ibagué: "Tanta maldad"

La madre de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, reaccionó al reciente traslado de su hija al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo la condena impuesta por los hechos ocurridos en 2019.

Martha Cecilia Rojas se pronunció a través de sus redes sociales y compartió un mensaje en el que elevó una oración por la libertad de la empresaria, al tiempo que manifestó su preocupación por las condiciones en las que deberá continuar privada de la libertad.

“Señor, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas, no es posible tanta maldad. Toca corazones como el del presidente, que tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad”, escribió la madre de la influenciadora.

En su publicación, Rojas también hizo referencia al tiempo que, según indicó, lleva su hija privada de la libertad. Aseguró que ya son 19 meses tras las rejas y defendió la trayectoria de Barrera Rojas como empresaria y madre.



“Ya lleva 19 meses que la tienen privada de su libertad, ella es una mujer empresaria, madre, que no merece tanta maldad. Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista”, manifestó.

La madre de Epa Colombia también cuestionó la severidad de la condena y recordó que los hechos por los que su hija fue procesada se remontan a las manifestaciones de 2019, cuando protagonizó actos de vandalismo contra infraestructura de TransMilenio.

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“Ella que hace 6 años rompió unos vidrios que los ha triplicado pagando con plata y cárcel”, expresó Rojas, quien de esta manera volvió a insistir en que la empresaria ya ha asumido las consecuencias por los daños ocasionados.

Preocupación por su traslado a Ibagué

El pronunciamiento de Martha Cecilia Rojas se conoció después de que se confirmara que Barrera Rojas fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, hasta el centro penitenciario de Ibagué.

La empresaria había permanecido anteriormente en el centro penitenciario femenino El Buen Pastor y posteriormente fue trasladada a la sede policial. Sin embargo, las autoridades penitenciarias determinaron su traslado al establecimiento ubicado en la capital del Tolima, en medio de reportes e investigaciones relacionados con presuntas irregularidades y posibles incumplimientos de los reglamentos durante su permanencia en la sede policial.

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La decisión generó preocupación entre sus familiares, especialmente por la distancia de Ibagué frente al entorno que tenía en Bogotá.

“Ahora está en un sitio de cárcel que no se sabe quién sigue con esa maldad, solo sé que hay una justicia divina”, escribió la madre de la empresaria al finalizar su mensaje.

Por su parte, Epa Colombia también se pronunció tras el cambio de centro de reclusión. En una publicación difundida en sus redes sociales aseguró que atravesaba un momento especialmente difícil y manifestó su confianza en Dios para afrontar la situación.

#ATENTOS 🚨 La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', se pronunció en sus redes sociales tras el sorpresivo traslado de cárcel ordenado desde la Escuela de Carabineros en Bogotá hacia el complejo penitenciario de Picaleña en Ibagué.… pic.twitter.com/Efqd942J2Z — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 8, 2026

La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno. Su defensa ha solicitado alternativas para el cumplimiento de la pena, incluida la detención domiciliaria, pero la condena fue ratificada y los beneficios solicitados no fueron concedidos.