Sale a la luz video de Epa Colombia minutos antes de ser trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, alcanzó la fama en 2016 gracias a un video viral en el que apoyaba a la Selección Colombia. Con el paso de los años, consolidó su carrera como influenciadora y empresaria en el sector de la belleza, especialmente con sus productos para el cuidado del cabello, como sus reconocidas keratinas. Sin embargo, en 2019, su vida dio un giro tras verse involucrada en actos de vandalismo contra TransMilenio.

A raíz de ese caso y mientras cumple la condena impuesta por la justicia, recientemente se conoció que Epa Colombia sería trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo su pena. El traslado se produjo en las últimas horas.

La influenciadora se encontraba recluida anteriormente en la Escuela de Carabineros, luego de haber pasado por la cárcel El Buen Pastor. Su traslado se conoció en medio de las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias para definir su lugar de reclusión.

Mientras era trasladada, en sus redes sociales apareció un mensaje en el que expresó el difícil momento que estaba atravesando y pidió fortaleza y protección. En la publicación se lee:



“Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo. Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones. Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto.Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino”.

Video de Epa Colombia minutos antes de traslado a Ibagué

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Antes de su traslado, también se conoció un video publícado por Noticias Caracol en el que Epa Colombia aparece con ropa deportiva de color naranja y negro. En la grabación manifestó sentirse víctima de una persecución y aseguró que estaba siendo “minimizada, discriminada y humillada”.

La defensa de la influenciadora, encabezada por la abogada Wendy Herrera, había solicitado alternativas frente a su reclusión, entre ellas la posibilidad de cumplir la pena bajo detención domiciliaria. Sin embargo, según la información suministrada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en enero y no concedió los beneficios solicitados.

Barrera cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los hechos ocurridos en 2019.

