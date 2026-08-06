Epa Colombia reaparece con nueva foto desde la cárcel y su cambio físico sorprende a seguidores

Una nueva imagen de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, volvió a generar conversación en redes sociales.

La fotografía fue compartida por su abogada, Wendy Herrera, quien acompaña la defensa de la influencer y empresaria desde hace varias semanas, y llamó la atención por el evidente cambio físico de la creadora de contenido durante el tiempo que ha permanecido privada de la libertad.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje que rápidamente se viralizó. “¡Una cartagenera te liberará, Epa Colombia!”, escribió la jurista, reafirmando su compromiso con la estrategia jurídica que busca obtener la libertad de Barrera Rojas.

Epa Colombia junto a su abogada Wendy Herrera. Foto: IG @wendy_herrera_lawyer

En la imagen, Epa Colombia aparece sonriendo junto a su defensora, aunque varios usuarios en redes sociales aseguraron que luce diferente a como se le veía antes de ingresar a prisión, lo que dio pie a múltiples comentarios sobre su apariencia.



Herrera también aprovechó la publicación para compartir un mensaje que, según indicó, fue enviado por la empresaria a los colombianos. “Daneidy Barrera les envía un mensaje a todos los colombianos: los quiere mucho y seguirá construyendo país y generando oportunidades para muchas personas”, escribió la abogada en sus redes sociales.

La situación judicial de Epa Colombia cambió por completo luego de que fuera condenada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 en Bogotá. En ese entonces se difundió un video en el que aparecía destruyendo parte de una estación de TransMilenio, imágenes que provocaron un amplio debate nacional y derivaron en un proceso judicial que concluyó con una sentencia en su contra.

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La justicia la declaró responsable de los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. Desde entonces, la influencer permanece recluida, mientras su equipo de defensa continúa adelantando acciones legales para intentar modificar su situación.

El caso también ha estado rodeado de pronunciamientos por parte de Wendy Herrera, quien en varias oportunidades ha manifestado que, a su juicio, durante el proceso se habrían presentado vulneraciones a los derechos de su cliente. Incluso, el pasado 3 de julio denunció públicamente que no le fue permitido reunirse con Daneidy Barrera, situación que cuestionó a través de sus redes sociales.

La abogada ha reiterado que agotará los mecanismos legales disponibles para buscar la libertad de la empresaria y ha sostenido que existen circunstancias que, según su criterio, deben ser revisadas por las autoridades judiciales.