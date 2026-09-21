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Blu Radio  / Sociedad  / Mujeres lideran la fuerza operativa en una reconocida tienda en Colombia

Mujeres lideran la fuerza operativa en una reconocida tienda en Colombia

Las mujeres representan el 80 % de la nómina en una cadena comercial con presencia en cerca de 40 ciudades del país.

Mujeres emprendedoras.jpg
Mujeres emprendedoras
Foto hecha con IA Goole Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

En el panorama empresarial de Colombia, la equidad de género se ha consolidado como un indicador clave para el desarrollo de la operación. Una red comercial distribuida en más de 300 tiendas a lo largo de 15 departamentos y cerca de 40 ciudades protege actualmente cerca de 1.700 empleos directos en el territorio nacional.

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Dentro de esta estructura laboral, las mujeres representan el 80% de la fuerza operativa y ocupan el 45% de las posiciones directivas. De igual forma, la gestión del talento integra programas de inclusión para personas con discapacidad y formación en herramientas tecnológicas como inteligencia artificial.

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Con el respaldo del Grupo Colpatria, la compañía BBI Colombia S.A.S. (Tostao) avanza en su proceso de reorganización empresarial. El eje central de la producción se localiza en su planta industrial de panadería ultracongelada en Tocancipá, una infraestructura de 18.000 m² con capacidad instalada para procesar 1.200 toneladas mensuales.

La estabilidad operativa de la cadena se fundamenta también en el fortalecimiento del dinamismo económico local. Mensualmente, la organización destina cerca de $7.000 millones a la compra de materias primas e insumos a más de 120 proveedores nacionales. Este esquema garantiza que el 100 % de insumos clave, incluyendo la harina y el queso campesino, provengan de productores del país.

En materia de innovación y sostenibilidad, la empresa ha diversificado su portafolio con nuevos productos y alianzas estratégicas. Paralelamente, su desempeño ambiental bajo el estándar internacional GRI reporta el aprovechamiento agrícola de más de 400 toneladas de borra de café, la gestión de 350 toneladas de material reciclable y la siembra de más de 2.000 árboles.

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