Blu Radio Tocancipá
Tocancipá
Nació primer cóndor criado bajo condiciones artificiales en el Parque Jaime Duque; esperan dos más
El destino de los cóndores será el páramo del Almorzadero, un ecosistema donde la fundación trabaja desde hace ocho años con apoyo comunitario.
Accidente en vía Tunja-Bogotá: conductor evita atropellar a perro, pero termina en choque
En video se puede ver cómo en cuestión de segundos ocurrió este siniestro. Conozca qué pasó con el perrito.
Este domingo será la Carrera de la Mujer más grande del país: esto debe saber
En el evento se darán cita más de 6.000 deportistas en el municipio de Tocancipá.
¿Tocancipá sin alcalde electo? Procuraduría enviará destitución a Consejo de Estado para revisión
El alcalde de Tocancipá Walfrando Forero fue destituido e inhabilitado por 10 años por incremento patrimonial injustificado.
Juzgado negó tutela a alcalde electo de Tocancipá que pretendía tumbar sanción; no se posesionará
El juzgado 13 civil del circuito de Bogotá argumentó que Walfrando Forero debe agotar los mecanismos judiciales disponibles.
Cocina, tradición y cultura en Tocancipá: llega la mayor feria gastronómica y de música campesina
En su octava edición, la Feria Gastronómica de Tocancipá continúa siendo un referente de la tradición culinaria de Cundinamarca. Para la evaluación de los concursos y la realización de las actividades y talleres se contará con 4 jurados y 1 tallerista.
Sellan Autódromo de Tocancipá por tres días: investigan homicidio culposo
De acuerdo con la alcaldesa de este municipio, no había autorización de instalar la infraestructura de la pantalla led en el Autódromo de Tocancipá.
Duró 16 días electo: por lío en el pasado, alcalde electo de Tocancipá se quedó sin trabajo
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al recién electo alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero. Conozca en Blu Radio el porqué.
XIV Festival Ambiental "Una Sola Tierra" en Tocancipá, Cundinamarca
El evento también incluirá una reria regional de servicios ambientales, un espacio para que emprendedores locales se den a conocer y fomenten la colaboración en la comunidad
Acusan a policías de matar a un hombre en Tocancipá, Cundinamarca, por no parar en un retén
Según denuncian, los policías habrían disparado al hombre en dos ocasiones y a su hermano, dejándolo herido, en seis.