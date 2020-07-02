En vivo
Tocancipá

    Huevo de cóndor en el Parque Jaime Duque de Cundinamarca.
    Medio Ambiente

    Nació primer cóndor criado bajo condiciones artificiales en el Parque Jaime Duque; esperan dos más

    El destino de los cóndores será el páramo del Almorzadero, un ecosistema donde la fundación trabaja desde hace ocho años con apoyo comunitario.

  • Accidente en vía Tunja-Bogotá: conductor evita atropellar a perro, pero termina en choque
    Accidente en vía Tunja-Bogotá: conductor evita atropellar a perro, pero termina en choque
    Cundinamarca

    Accidente en vía Tunja-Bogotá: conductor evita atropellar a perro, pero termina en choque

    En video se puede ver cómo en cuestión de segundos ocurrió este siniestro. Conozca qué pasó con el perrito.

  • Carrera de la Mujer Tocancipá
    Carrera de la Mujer Tocancipá.
    Cundinamarca

    Este domingo será la Carrera de la Mujer más grande del país: esto debe saber

    En el evento se darán cita más de 6.000 deportistas en el municipio de Tocancipá.

  • Walfrando Forero, alcalde electo de Tocancipá.jpg
    Walfrando Forero, alcalde electo de Tocancipá //
    Cundinamarca

    ¿Tocancipá sin alcalde electo? Procuraduría enviará destitución a Consejo de Estado para revisión

    El alcalde de Tocancipá Walfrando Forero fue destituido e inhabilitado por 10 años por incremento patrimonial injustificado.

  • Walfrando Forero, alcalde electo de Tocancipá.jpg
    Walfrando Forero, alcalde electo de Tocancipá //
    Cundinamarca

    Juzgado negó tutela a alcalde electo de Tocancipá que pretendía tumbar sanción; no se posesionará

    El juzgado 13 civil del circuito de Bogotá argumentó que Walfrando Forero debe agotar los mecanismos judiciales disponibles.

  • tocancipa.jpg
    Festival de música campesina de Tocancipá
    Cundinamarca

    Cocina, tradición y cultura en Tocancipá: llega la mayor feria gastronómica y de música campesina

    En su octava edición, la Feria Gastronómica de Tocancipá continúa siendo un referente de la tradición culinaria de Cundinamarca. Para la evaluación de los concursos y la realización de las actividades y talleres se contará con 4 jurados y 1 tallerista.

  • En Autódromo de Tocancipá colapsa estructura metálica
    Autódromo de Tocancipá
    Cundinamarca

    Sellan Autódromo de Tocancipá por tres días: investigan homicidio culposo

    De acuerdo con la alcaldesa de este municipio, no había autorización de instalar la infraestructura de la pantalla led en el Autódromo de Tocancipá.

  • Walfrando Forero, alcalde electo de Tocancipá.jpg
    Walfrando Forero, alcalde electo de Tocancipá //
    Judicial

    Duró 16 días electo: por lío en el pasado, alcalde electo de Tocancipá se quedó sin trabajo

    La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al recién electo alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero. Conozca en Blu Radio el porqué.

  • 346776_Tocancipá // Foto: Alcaldía de Tocancipá
    Medio Ambiente

    XIV Festival Ambiental "Una Sola Tierra" en Tocancipá, Cundinamarca

    El evento también incluirá una reria regional de servicios ambientales, un espacio para que emprendedores locales se den a conocer y fomenten la colaboración en la comunidad

  • Retén de la Policía.jpg
    Retén de la Policía
    Cundinamarca

    Acusan a policías de matar a un hombre en Tocancipá, Cundinamarca, por no parar en un retén

    Según denuncian, los policías habrían disparado al hombre en dos ocasiones y a su hermano, dejándolo herido, en seis.

