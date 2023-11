Duro 16 días electo: por lío en el pasado, alcalde electo de Tocancipá se quedó sin trabajo

Los fantasmas del pasado le pasaron factura al recién electo alcalde de Tocancipá, Cundinamarca, Walfrando Forero. En las últimas horas la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años por un pendiente que tenía cuando fue mandatario de ese municipio entre 2016 a 2019.

Todo se resume cuando el ex funcionario no justificó un incremento patrimonial de 951 millones pesos a su favor y su núcleo familiar; las pruebas que presentó no lograron justificar sus ingresos con lo declarado en la Dian.

La Procuraduría señaló que las pruebas “contenían inconsistencias que llevaron a concluir que la información allí consignada no era confiable, pues no se llevaron conforme a las pautas y normas aceptadas y vigentes para la época de los hechos”.

Por estos hechos, la destitución e inhabilidad contra Forefo se ejecutó de manera inmediata, teniendo en cuenta que aún no se ha posesionado. Por ahora la incógnita para los habitantes de Tocancipá es quién será su nuevo alcalde.

