Denuncian que candidato a la Alcaldía de Ocamonte habría plagiado plan de gobierno de Tocancipá

Escándalo entre los habitantes del municipio de Ocamonte, Santander, tras una seria denuncia contra el candidato a la Alcaldía de esta localidad, José Luis Mejía, por un presunto plagio del plan de gobierno del municipio de Tocancipá, Cundinamarca Cundinamarca , presentado en 2019.

Blu Radio tuvo acceso, a través de la página oficial de la Alcaldía de Ocamonte, donde están publicados los planes de Gobierno de sus candidatos, al documento oficial presentado por el aspirante.

Según la denuncia, el plan de Gobierno del candidato José Luis Mejía tiene evidentes similitudes con el plan de gobierno presentado por el actual alcalde del municipio de Tocancipá, Jorge Andrés Porras.

“Comparamos los dos planes de Gobierno y vemos que el candidato a la Alcaldía de Ocamonte copió y pegó en un 60% o 70% el del municipio de Tocancipá. Por ejemplo, en el plan de gobierno de Tocancipá dice que se protegerán los páramos y humedales, pues resulta que Ocamonte no tiene páramos ni humedales”, dijo un líder de Ocamonte, quien pidió la reserva de su identidad.

En efecto, al comparar ese punto entre los dos planes de gobierno se evidencia que se escribió de manera literal, con el cambio en la palabra ‘Bogotá’ por ‘Taquiza’.

Otro de los puntos que llamó la atención entre los denunciantes es que el candidato a la Alcaldía de Ocamonte, aparentemente, se habría copiado hasta es el eslogan “Avancemos Tocancipá” para usar el “Avancemos Juntos” y los objetivos presentados en el plan de Gobierno de Tocancipá, según se observa en la siguiente imagen.

Para los denunciantes, el presunto plagio llegó hasta en el uso de la biografía del entonces candidato a la Alcaldía del municipio de Tocancipá, Jorge Andrés Porras Vargas. Así quedó registrado en el siguiente ítem: “se destaca por su excelente preparación empresarial y su calidad humana, esto le da suficientes capacidades y habilidades para gerenciar y tomar las riendas de Ocamonte (Santander), promoviendo e impulsando el desarrollo y la prosperidad que necesita el municipio”

Vea completo el cuadro comparativo sobre el presunto plagio:

El abogado experto en temas electorales e historiador, Gerardo Martínez, calificó el hecho como grave y enfatizó que el candidato debe entregarle respuestas a los habitantes del municipio de Ocamonte.

“Copiar lo que hacen otros para presentarlo como suyo pues eso se llama plagio, es un delito. Si se hace para cumplir un requisito que establece la ley para ser candidato a una alcaldía, pues eso empeora el asunto porque se lleva de por medio toda la ética y la confianza de las comunidades ante quienes se presenta algo que se copió”, dijo el experto.

“Quien haya incurrido en una conducta que consiste en copiar de otro el plan de desarrollo para traerlo a su municipio esa es una conducta repudiable porque es delictiva y porque defrauda la confianza pública y es evidente que quien así actúa carece de ética”, agregó el jurista.

Respuesta del candidato

En diálogo con La Caliente 1330, emisora afiliada a Blu Radio, el candidato respondió a los cuestionamientos por el presunto plagio y señaló que es “víctima de un ataque”.

“No comparto esta clase de atropellos y quiero comentarle que el DNP da un kit de herramientas para establecer un plan de gobierno (…) Yo pienso que sería muy difícil si hablamos de 1.234 municipios que tienen un promedio de tres candidatos, pues es imposible que usted no pueda tener ciertas coincidencias con algún plan de gobierno que se saldría de lo real, de lo práctico”, respondió el candidato.

"Pienso que es muy difícil que no haya unas pequeñas coincidencias con otro plan de gobierno de cualquier municipio porque los alineamientos son casi precisos, obviamente nosotros hicimos un trabajo serio”, agregó.

Sobre el punto que indica la protección de páramos, pese a que en el municipio de Ocamonte no hay, el candidato también respondió: “En Ocamonte no hay páramos (…) De pronto en algunas charlas con mi equipo, yo tengo una propiedad en el páramo de Berlín y comenté eso, tenemos que estar comprometidos con conservar el agua, tanto que estoy comprometido que mi finca está en un páramo. A mi me interesa todo Santander, si tocan a Santurbán yo me opondría”, manifestó.