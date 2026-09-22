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Gobierno De La Espriella anuncia 'plan de choque en salud' para atender demoras en citas

La primera fase del 'plan de choque' priorizará a personas con patologías que implican "riesgo vital o pérdida irreversible de la respuesta terapéutica".

Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El Gobierno de Colombia anunció este lunes un 'plan de choque en salud' para atender a más de un millón de pacientes que tienen pendientes medicamentos o procedimientos, con prioridad para quienes enfrentan enfermedades de alto riesgo.

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"He dado instrucciones para poner en marcha inmediatamente la primera fase del plan de choque en salud para identificar a los pacientes que tienen medicamentos y procedimientos pendientes para destrabar su atención", indicó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, al finalizar un consejo de ministros en Bogotá.

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La iniciativa, presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social como un mecanismo extraordinario y temporal, permitirá hacer seguimiento a cada caso desde la identificación del pendiente hasta la resolución del mismo.

De La Espriella informó que entre enero y julio de este año se registraron 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a un promedio de 5.755 diarios. El 92 % correspondió a barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.

La primera fase del 'plan de choque' priorizará a personas con patologías que implican "riesgo vital o pérdida irreversible de la respuesta terapéutica".

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Entre ellas están pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y VIH. También se priorizarán personas con alta probabilidad de hospitalización, además de gestantes que requieren tratamientos esenciales para el embarazo.

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La primera fase tendrá cobertura en los 32 departamentos del país y contempla la atención de más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes, así como el seguimiento de más de 300.000 pacientes con procedimientos aplazados.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán identificar y reportar los medicamentos y procedimientos pendientes, determinar los pacientes afectados y gestionar la atención correspondiente entre septiembre y diciembre para verificar la resolución de cada caso.

"Esto no es un cheque en blanco para las EPS. No vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados", aclaró De La Espriella.

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El Gobierno recordó que el plan es extraordinario y temporal, mientras que la responsabilidad de garantizar de manera permanente la continuidad y oportunidad de la atención seguirá en cabeza de las EPS, bajo vigilancia del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud

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