De La Espriella anuncia inicio de primera fase para plan de choque en salud

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio de la primera fase del plan de choque para el sector de la salud. El anuncio lo hizo tras el consejo de ministros que se realizó este lunes.

“Para identificar a los pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes, para destrabar su atención y hacer seguimiento hasta comprobar que efectivamente los pacientes recibieron lo que necesitan”, dijo De La Espriella.

El mandatario también anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera al 0 % de interés para poder avanzar en el plan.

“Para respaldar este plan de choque que hoy estamos anunciando vamos a implementar un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés y un año de periodo de gracia. Esto no es un cheque en blanco para las EPS, no vamos a pagar dos veces una misma atención, ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, agregó el mandatario.



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En el mismo sentido habrá unas mesas técnicas para hacer seguimiento y control y estarán compuestas por el Ministerio de Salud, la Adres y la Superintendencia Nacional de Salud.

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En este momento, según cifras del Gobierno, hay más de un millón de personas que tienen represada la entrega de medicamentos o la realización de algún tratamiento.