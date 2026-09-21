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Blu Radio  / Salud  / Procuraduría investiga qué pasó con $14 mil millones de Emssanar EPS

Procuraduría investiga qué pasó con $14 mil millones de Emssanar EPS

La investigación busca establecer la responsabilidad de los dos representantes legales que estuvieron al frente de la EPS entre 2015 y 2022, por presuntas omisiones en la liquidación de contratos, la presentación de registros de servicios de salud y la recuperación de recursos públicos.

Logo Emssanar EPS.
Logo Emssanar EPS. Imagen @EmssanarEPS
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra los exrepresentantes legales de EMSSANAR EPS, Juan Manuel Quiñones Pinzón y Luis Carlos Arboleda Mejía, quienes estuvieron al frente de la entidad entre 2015 y 2022.

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El proceso busca determinar si existieron posibles irregularidades relacionadas con la gestión de contratos y la recuperación de recursos públicos por un valor superior a los $14 mil millones.

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De acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público, la investigación está relacionada con la presunta falta de gestión para liquidar algunos contratos y recuperar dineros públicos. Lo que pretende el ente de vigilancia y control es establecer si durante el periodo investigado se cumplieron las obligaciones correspondientes para garantizar el adecuado manejo de estos recursos.

Otro de los aspectos que será revisado por la Procuraduría es la presunta falta de presentación de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). Estos documentos contienen información sobre los servicios de salud prestados y son utilizados, entre otros fines, para respaldar y verificar los procesos relacionados con la atención y el manejo de recursos del sistema.

Frente a todo este panorama, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal también analizará posibles recobros por servicios de atención que habrían sido realizados en otras instituciones, en el marco de contratos bilaterales suscritos durante el periodo comprendido entre 2015 y 2022, para de esta forma establecer si estas actuaciones pudieron generar afectaciones a los recursos públicos y determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias.

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Ante esto, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales. Con estas actuaciones se busca precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido los hechos investigados.

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