¿Cómo salvar el sistema de salud? Esta es la salida que plantea exminsalud sobre las EPS

El sistema de salud colombiano necesita más recursos, pero aumentar la financiación no sería suficiente para resolver la crisis, según Augusto Galán, exministro de Salud y experto en el sector, para quien la salida también pasa por mejorar la gestión de los recursos, controlar las ineficiencias y modernizar el modelo de aseguramiento.

Galán explicó en entrevista con Sala de Prensa Blu que uno de los puntos centrales es corregir el desfinanciamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los recursos que recibe el sistema por cada afiliado para financiar las atenciones en salud.

¿Cuánto dinero necesita el sistema de salud?

Según el exministro, diferentes estudios estiman que el sistema tendría un déficit de entre 5% y 7% de la UPC, correspondiente a recursos que no fueron presupuestados durante los últimos años.

Ese faltante podría representar alrededor de $8 o $9 billones, aunque Galán aclaró que todavía deben realizarse los cálculos correspondientes para establecer con precisión cuánto dinero se necesita y de dónde saldrían esos recursos.



El experto también recordó que la UPC fue calculada durante los últimos años con incrementos inferiores a la inflación, lo que habría contribuido al desfinanciamiento.

Para Galán, el problema no puede reducirse únicamente a conseguir más plata. El sistema también debe utilizar de manera más eficiente los recursos que ya tiene.

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¿Qué se puede mejorar en el manejo de los recursos?

El exministro señaló que el presupuesto destinado al sistema de salud, sumado al gasto privado y al gasto de bolsillo de los ciudadanos, representa una cantidad considerable de dinero.

A su juicio, parte del problema está en las ineficiencias relacionadas con la gestión médica, clínica y administrativa. Entre ellas mencionó el sobrediagnóstico, el subdiagnóstico y la duplicación de diagnósticos.

Galán aclaró que puede existir corrupción, pero sostuvo que las ineficiencias no se explican únicamente por ese fenómeno.

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“Se necesitan más recursos. Pero también se necesita que manejemos y controlemos ineficiencias en el sistema de salud”, afirmó.

¿Qué cambios necesitan las EPS?

El experto planteó que la discusión sobre las EPS debe abordarse en dos etapas. La primera corresponde a las entidades intervenidas, que concentran cerca de la mitad de la población, según explicó.

Galán consideró que liquidar de manera inmediata alguna de esas EPS sería un error antes de conocer con mayor detalle su situación financiera y su capacidad de gestión. En ese proceso, los nuevos interventores deberán determinar cómo están administrando los recursos y atendiendo a sus afiliados.

La segunda etapa corresponde a una modernización del aseguramiento en salud. Para Galán, la discusión no debería limitarse a determinar si las EPS desaparecen, sino a establecer quién será responsable por las necesidades de salud de cada ciudadano.

¿Cómo hacer sostenible el sistema de salud?

Galán identificó dos pilares para la sostenibilidad: la incorporación adecuada de nuevas tecnologías y el manejo eficiente de los recursos.

En el primer caso, explicó que medicamentos, dispositivos y procedimientos innovadores deben evaluarse por el valor que aportan frente a su costo. Puso como ejemplo tratamientos contra el cáncer que pueden representar inversiones de decenas de millones de pesos mensuales.

La pregunta, según el exministro, es si ese tratamiento ofrece un beneficio suficientemente superior frente a las alternativas existentes como para justificar su costo.

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La innovación, además, suele aumentar los gastos de los sistemas de salud debido a la inversión en investigación, el desarrollo de nuevos medicamentos y las patentes.

El segundo pilar es reducir el desperdicio y las ineficiencias. Galán citó estimaciones de la Organización Mundial de la Salud según las cuales entre 20% y 40% del gasto sanitario mundial podría estar relacionado con desperdicios o ineficiencias.