IA llega a los consultorios en Colombia: así ayudará a los médicos durante sus consultas

La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar más cercano a la práctica médica cotidiana en Colombia. Una de las apuestas que busca llevar esta tecnología directamente a los consultorios es la de Telepatía, compañía creada por emprendedores colombianos que abrió gratuitamente parte de su plataforma para médicos independientes del país.

La medida amplía el alcance de una herramienta que hasta ahora había tenido presencia principalmente en clínicas y redes hospitalarias. El objetivo es que profesionales que trabajan por cuenta propia también puedan incorporar IA a algunas de las tareas que realizan durante y después de una consulta.

Una herramienta que acompaña la consulta médica

Uno de los principales usos de la plataforma consiste en escuchar la conversación entre el médico y el paciente, siempre bajo los permisos y controles correspondientes, para posteriormente generar un borrador estructurado de la historia clínica.

De esta manera, el profesional puede reducir parte del tiempo que normalmente debe dedicar a documentar la consulta, revisar información y completar registros, mientras mantiene la atención puesta en el paciente.



Médicos. Foto: Suministrada

La plataforma también puede entregar información sustentada en literatura médica, guías de práctica clínica y protocolos institucionales. Estas herramientas funcionan como apoyo y no como sustituto del criterio profesional.

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“La medicina exige escuchar, interpretar, analizar, documentar y tomar decisiones complejas en muy poco tiempo. La inteligencia artificial puede asumir parte del trabajo mecánico, pero no reemplaza el juicio clínico ni la relación entre el médico y su paciente”, explicó Tomás Giraldo Hinestroza, médico, cofundador y director médico de Telepatía.

Según el directivo, el propósito es que los profesionales puedan recuperar tiempo durante la consulta y concentrarse en la atención de sus pacientes.

La tecnología ya funciona en instituciones de Colombia

La compañía asegura que actualmente cuenta con más de 12.000 médicos registrados y que procesa más de 140.000 consultas cada semana. Su operación se extiende por Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina, donde trabaja con más de 40 instituciones de salud.

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En Colombia, la tecnología ya está en funcionamiento en organizaciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colsubsidio, Comfama y Prosalco.

En estos entornos, sus funciones pueden ir más allá de la elaboración de historias clínicas. La herramienta también puede configurarse para revisar el cumplimiento de protocolos, identificar posibles omisiones, apoyar procesos de auditoría y organizar información clínica y operativa.

La llegada a consultorios independientes representa ahora otro escenario para comprobar cómo este tipo de soluciones se adaptan a las dinámicas habituales de atención.

La expansión de la IA en salud también abre interrogantes relacionados con el uso de información sensible. Los datos clínicos, la trazabilidad de las recomendaciones y la autonomía de los médicos están entre los aspectos que generan mayor atención en la implementación de estas tecnologías.

Telepatía sostiene que las alertas generadas por su plataforma muestran las fuentes utilizadas y que cada sugerencia puede ser aceptada o descartada por el profesional.

“La adopción responsable de inteligencia artificial no depende solamente de construir buenos modelos. Depende de que la tecnología resuelva un problema concreto, se adapte a la forma en que trabajan los médicos y genere confianza”, señaló Nicolás Abad, cofundador y CEO de la compañía.

Telepatía fue incubada en Stanford y presentó la versión actual de su producto en julio de 2025. En junio de 2026 anunció una ronda de inversión Serie A por 33 millones de dólares, con la que elevó a 42 millones de dólares el capital recaudado.

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Con la apertura de su plataforma a médicos independientes en Colombia, la compañía entra en una nueva etapa: llevar herramientas de IA desde grandes instituciones hacia consultorios de distintos tamaños. El resultado dependerá de qué tan fácilmente puedan incorporarse a la rutina médica y de los beneficios que logren demostrar en la atención diaria.