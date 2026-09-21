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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lucas Murillo superó cirugía de ocho horas y entra en las 72 horas más críticas

Lucas Murillo superó cirugía de ocho horas y entra en las 72 horas más críticas

El niño de 7 años fue sometido a una compleja intervención en la Fundación Cardiovascular. Su mamá, Andrea García, confirmó que la cirugía está funcionando. Ahora permanece bajo vigilancia médica.

Lucas Murillo soportó cirugía de ocho horas, se encuentra en etapa de recuperación .jpg
Imagen suministrada por la familia. Lucas Murillo soportó cirugía de ocho horas, se encuentra en etapa de recuperación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Después de aproximadamente ocho horas en el quirófano, Lucas Murillo, el niño santandereano de 7 años que ha enfrentado múltiples procedimientos médicos por su condición cardíaca, fue sometido a una nueva cirugía de alta complejidad en la Fundación Cardiovascular.

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Andrea García, su mamá, confirmó que el procedimiento terminó y que, al momento de entregar su testimonio, Lucas permanecía todavía en la sala de cirugía mientras el equipo médico terminaba de prepararlo para su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

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Aunque la familia recibió con esperanza la información entregada por el cirujano, Andrea fue enfática en que las próximas 72 horas serán críticas y que el niño continúa en una condición delicada.

“Nos han dicho que le esperan 72 horas críticas al niño. No queremos ser tan optimistas porque ahorita la verdad está en una situación muy crítica”, explicó la madre, quien, sin embargo, señaló que hasta ese momento los médicos les habían informado que la cirugía estaba funcionando.

De acuerdo con la explicación que Andrea ha recibido del equipo médico, la intervención buscaba modificar parte de la circulación sanguínea de Lucas. Según relató, el procedimiento consistió en llevar la vena cava inferior hacia las ramas pulmonares para cambiar parte de la circulación del cuerpo.

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La intervención se extendió durante cerca de ocho horas, aunque al momento del reporte Lucas todavía permanecía en el área quirúrgica antes de ser llevado a cuidados intensivos.

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Para la familia, llegar a esta cirugía representa un momento especialmente significativo, teniendo en cuenta que el procedimiento había sido descartado anteriormente debido a la hipertensión pulmonar que presentaba el menor.

La cirugía realizada ahora se suma a un largo historial médico. Según su mamá, Lucas ya había sido sometido a tres cirugías de corazón abierto, además de aproximadamente 11 cateterismos y otros procedimientos quirúrgicos.

Andrea calcula que el niño ha enfrentado alrededor de 23 procedimientos médicos, entre ellos intervenciones relacionadas con el corazón, el diafragma, el estómago y la cabeza.

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“Es un niño muy fuerte. Dios le ha regalado mucha fortaleza, mucha valentía también”, expresó su mamá.

La posibilidad de una cirugía como la realizada ahora tomó fuerza después de que anteriormente se contemplara incluso un trasplante cardíaco, debido a las condiciones médicas del menor. Sin embargo, con la apertura de una nueva posibilidad quirúrgica, el equipo médico decidió avanzar con la intervención.

Ahora, la familia permanece a la espera de la evolución de Lucas en las próximas horas. Andrea agradeció el acompañamiento recibido y pidió que continúen las oraciones por el niño, mientras los médicos mantienen vigilancia permanente durante esta etapa crítica de recuperación.

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