Menor reclutada fue asesinada mientras intentaba fugarse de las Farc: "Tenía miedo"

Mónica tenía 13 años cuando fue reclutada en una zona rural de Tibú, Norte de Santander. Meses después, su familia recibió la noticia de que la menor había sido encontrada sin vida. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, la niña habría intentado escapar del grupo armado que la mantenía retenida antes de ser asesinada.

Durante el tiempo que permaneció en poder de la organización, su padre, Ramón Darío Beltrán Acevedo, apenas pudo hablar con ella durante unos tres minutos. Aunque Mónica alcanzó a decirle que estaba bien, su padre aseguró que pudo notar el temor que tenía y que la menor quería regresar a casa.

"Papi, ya estoy bien", fueron las palabras que alcanzó a decirle durante esa breve conversación.

Beltrán Acevedo recordó que el contacto fue demasiado corto y que no pudieron conversar con tranquilidad sobre la situación que atravesaba la menor.



"La conversación con ella en ese momento fue muy corta, alrededor de 3 minutos, no pudimos coordinar bien, solo preguntarle cómo estaba", relató el padre, quien aseguró que, pese a las palabras de su hija, percibió que algo no estaba bien.

El padre de Mónica también describió la preocupación que observó en la menor durante la llamada.

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"Pero no la noté bien porque estaba preocupada, es una niña, estaba preocupada, quería venirse y bueno, no pude hacer nada", contó. Según su testimonio, la expresión de la niña le permitió identificar el miedo que estaba sintiendo en ese momento.

"Sí, claro, claro. Con la mirada, de una vez yo conocí que tenía miedo, pero lamentablemente no pudimos hacer nada", manifestó Beltrán al recordar aquel último contacto con su hija. La familia mantuvo la esperanza de que Mónica pudiera regresar a casa, hasta que recibió la confirmación de su muerte.

La recuperación y el traslado del cuerpo desde la zona del Catatumbo hasta Cúcuta también representaron dificultades debido a las condiciones de seguridad y al acceso al territorio. La familia tuvo que afrontar este proceso después de conocer la muerte de la menor.



Reclutamiento de menores

El caso también expone una modalidad de reclutamiento que estaría utilizando las redes sociales para llegar a menores de edad. De acuerdo con la información dada a conocer por la Defensoría, plataformas como TikTok estarían siendo utilizadas para establecer contacto con niños y adolescentes, a quienes se les ofrecerían dinero, motocicletas y supuestas oportunidades.

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La situación preocupa especialmente en Norte de Santander. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2026 se registraron 25 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el departamento, aunque la entidad advirtió que podría existir un subregistro.