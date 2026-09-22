FCV ha realizado hasta 200 cirugías Fontan desde 2005: Lucas Murillo fue sometido a una de ellas

La Fundación Cardiovascular de Colombia cuenta con una amplia experiencia en cirugías Fontan, un procedimiento de alta complejidad utilizado en pacientes con determinadas cardiopatías congénitas y circulación univentricular. Según explicó el doctor Albert Guerrero, líder del servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica del HIC Instituto Cardiovascular, desde 2005 se han realizado aproximadamente entre 150 y 200 procedimientos de este tipo y actualmente se practican entre 15 y 30 cada año.

¿En qué consistió la cirugía cardíaca del niño Lucas Murillo? Esto explicó el médico Albert Guerrero, líder del servicio de cirugía cardiovascular pediátrica del HIC Instituto Cardiovascular de Floridablanca #MañanasBlu pic.twitter.com/uOkpWbLbqM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 22, 2026

El especialista destacó que estos resultados son posibles gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario que acompaña a los pacientes antes, durante y después de la intervención. En el caso de Lucas Murillo participaron profesionales de cirugía cardiovascular pediátrica, anestesia cardiovascular, enfermería, instrumentación, hemodinamia y cuidado intensivo, además de especialistas en cardiopatías congénitas y falla cardíaca.

“Esto es un equipo multidisciplinario. Realmente esto no es una sola persona, sino somos un equipo lo que hace que esto sea posible”, explicó Guerrero.



Lucas Murillo, el niño santandereano de 7 años que ha conmovido al país por su lucha contra una compleja cardiopatía, fue sometido a un Fontan extracardíaco fenestrado, una de las intervenciones más complejas para pacientes con circulación univentricular.

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El procedimiento busca que la sangre que regresa desde la parte inferior del cuerpo llegue directamente a las arterias pulmonares, sin pasar primero por el corazón. Para lograrlo, los especialistas conectaron las venas que retornan la sangre desde la parte inferior del cuerpo con la arteria pulmonar mediante un conducto sintético de Gore-Tex, permitiendo que la sangre llegue a los pulmones para oxigenarse.

El Fontan representa el último paso de una estrategia quirúrgica que se desarrolla de manera progresiva en pacientes que no pueden tener una circulación normal de dos ventrículos. Antes de llegar a esta intervención, generalmente deben pasar por otros procedimientos destinados a garantizar el flujo sanguíneo hacia los pulmones y preparar la circulación.

De acuerdo con el doctor Guerrero, Lucas presentó una evolución favorable después de la cirugía. Sin embargo, los primeros tres días son especialmente importantes debido a la complejidad del procedimiento, por lo que el menor continúa bajo vigilancia permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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El especialista explicó además que el Fontan completa la ruta quirúrgica para estos pacientes, pero no significa que la condición cardíaca quede resuelta de manera definitiva para toda la vida. Con el paso de los años, algunos pacientes pueden presentar deterioro de esta circulación y, en determinados casos, el trasplante cardíaco puede convertirse en una alternativa.

Por ahora, el equipo médico mantiene como prioridad la vigilancia de Lucas durante los primeros días posteriores a esta compleja cirugía, mientras se evalúa su evolución y respuesta al procedimiento.

