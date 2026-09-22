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Evacúan la UIS tras ingreso de encapuchados y uso de artefactos explosivos

La Universidad Industrial de Santander suspendió las actividades en su sede principal y ordenó el retiro inmediato de estudiantes, profesores, trabajadores, contratistas y visitantes como medida de seguridad.

Manifestaciones en la Universidad Industrial de Santander
Manifestaciones en la Universidad Industrial de Santander
Universidad Industrial de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Alerta en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, luego de que personas no identificadas y encapuchadas ingresaran al campus y se registrara el uso de artefactos explosivos. Ante esta situación, la institución ordenó el cese inmediato de actividades y la evacuación de todas las personas que se encontraban en la sede principal.

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La UIS informó que la decisión fue adoptada como parte de sus protocolos de seguridad y prevención, con el propósito de proteger la vida y la integridad de quienes permanecían dentro de las instalaciones, ubicadas en inmediaciones de la carrera 27 con calle 9.

La orden cobija a estudiantes, profesores, personal administrativo, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes, quienes fueron llamados a salir del campus de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de las autoridades y los protocolos establecidos.

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La universidad también advirtió que, una vez impartida la orden de evacuación, la permanencia dentro del campus no corresponde a una actividad institucional autorizada y queda bajo responsabilidad individual de quien decida permanecer en las instalaciones.

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La institución señaló que continuará informando sobre la evolución de la situación y sobre las decisiones que se adopten de acuerdo con las condiciones de seguridad.

Por ahora, las actividades académicas y administrativas permanecen suspendidas en la sede principal mientras se evalúa la situación.

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