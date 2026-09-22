Evacúan la UIS tras ingreso de encapuchados y uso de artefactos explosivos

Alerta en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, luego de que personas no identificadas y encapuchadas ingresaran al campus y se registrara el uso de artefactos explosivos. Ante esta situación, la institución ordenó el cese inmediato de actividades y la evacuación de todas las personas que se encontraban en la sede principal.

#Atención Ordenan la evaluación de la Universidad Industrial de Santander por incursión de encapuchados en la sede de Bucaramanga.



Los desconocidos lanzaron artefactos explosivos (papas bombas). Las clases fueron suspendidas hasta nueva orden #VocesySonidos — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 22, 2026

La UIS informó que la decisión fue adoptada como parte de sus protocolos de seguridad y prevención, con el propósito de proteger la vida y la integridad de quienes permanecían dentro de las instalaciones, ubicadas en inmediaciones de la carrera 27 con calle 9.

La orden cobija a estudiantes, profesores, personal administrativo, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes, quienes fueron llamados a salir del campus de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de las autoridades y los protocolos establecidos.



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La universidad también advirtió que, una vez impartida la orden de evacuación, la permanencia dentro del campus no corresponde a una actividad institucional autorizada y queda bajo responsabilidad individual de quien decida permanecer en las instalaciones.

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La institución señaló que continuará informando sobre la evolución de la situación y sobre las decisiones que se adopten de acuerdo con las condiciones de seguridad.

Por ahora, las actividades académicas y administrativas permanecen suspendidas en la sede principal mientras se evalúa la situación.