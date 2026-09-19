Bloqueo en la UIS pone en riesgo ceremonias de grado del 23 y 24 de septiembre

La Universidad Industrial de Santander (UIS) advirtió que las ceremonias de grado programadas para el 23 y 24 de septiembre de 2026 podrían ser aplazadas, debido al bloqueo que actualmente afecta el edificio de Administración 1 de la institución.

Según la Secretaría General, en esta edificación permanece el personal encargado de adelantar procesos indispensables para las ceremonias, entre ellos la elaboración, impresión, firma y organización de los diplomas y las actas de grado. El impedimento para ingresar a las instalaciones está dificultando el cumplimiento de estas labores y pone en riesgo el desarrollo de los actos en las fechas establecidas.

El bloqueo se presenta en medio de la tensión que generaron en la comunidad universitaria las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre la posibilidad de que la Fuerza Pública ingrese a las universidades públicas cuando se registren hechos de violencia o alteraciones del orden público. La propuesta ha generado rechazo entre sectores estudiantiles de la UIS, que cuestionan una eventual intervención de la Policía y defienden la autonomía universitaria. No obstante, la UIS no señala expresamente en su comunicado que el bloqueo de Administración 1 haya sido originado por estas declaraciones.

La Universidad precisó que la situación es protagonizada por un grupo de personas que se identifica como estudiantes de la institución y aseguró que el bloqueo es ajeno a la voluntad y a las decisiones institucionales, pero está afectando directamente el desarrollo de actividades administrativas necesarias para las ceremonias de graduación.



Ante este panorama, la Secretaría General informó que la institución no puede garantizar la realización de las ceremonias de grado del 23 y 24 de septiembre en las fechas inicialmente previstas. Por ahora, no se ha informado una nueva fecha para los actos.

La UIS señaló que mantendrá informada a la comunidad universitaria sobre cualquier modificación relacionada con las fechas y condiciones para la realización de las ceremonias, por lo que los estudiantes próximos a recibir su título deberán estar atentos a los canales oficiales de la institución.