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Bajo observación médica permanece dragoneante del Inpec herido en atentado en Bucaramanga

El funcionario recibió dos impactos de arma de fuego en el barrio Alfonso López. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás del ataque y los móviles del hecho.

Atentado contra guardia del INPEC
Imagen de las autoridades. Atentado contra guardia del INPEC
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Bajo observación médica permanece en el Hospital Universitario de Santander, HUS, el dragoneante del Inpec Derlin Fabián Chacón Páez, de 44 años, quien fue víctima de un ataque con arma de fuego en la tarde del viernes 18 de septiembre, en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.

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El funcionario resultó herido cuando se encontraba en vía pública, en inmediaciones de la carrera 7 con calle 43. De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, recibió dos impactos de arma de fuego, uno a la altura del tobillo y otro en el glúteo derecho. Tras el ataque fue auxiliado y trasladado al HUS para recibir atención médica.

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Según la información preliminar recopilada por la Policía, dos hombres que vestían prendas y cascos negros, se movilizaban en una motocicleta de color negro, sin placa visible, y serían los presuntos responsables del ataque cometido al dragoniante, posteriormente escaparon del lugar.

Atentado sicarial contra guardia del INPEC en Bucaramanga.jpg
Imagen de las autoridades. Atentado sicarial contra guardia del INPEC en Bucaramanga

Las autoridades adelantan labores de vecindario y revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Chacón Páez trabaja en el área administrativa de la Cárcel Modelo de Bucaramanga. De acuerdo con el reporte policial, el funcionario manifestó que no había recibido amenazas previamente y aseguró desconocer el motivo del atentado.

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El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta los actos urgentes para establecer quiénes fueron los responsables y determinar los móviles del ataque.

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El atentado contra Chacón Páez ocurre en un momento de especial preocupación por la seguridad de los funcionarios penitenciarios en Santander, debido a otros hechos y amenazas conocidos recientemente en el departamento.

El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, SEUP, manifestó su preocupación por la seguridad de los trabajadores del Inpec y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas para proteger a los funcionarios.

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