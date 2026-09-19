Caen Los Popeyes: nueve capturados por presunto tráfico de drogas en Vélez, Santander

La estructura de delincuencia común organizada habría utilizado diferentes puntos del municipio para comercializar estupefacientes y métodos de ocultamiento para evadir los controles de las autoridades.

Una investigación que se extendió hasta identificar la presunta forma de operación de una estructura dedicada al narcomenudeo en Vélez, Santander, terminó con la captura de nueve personas señaladas de integrar el grupo de delincuencia común organizado conocido como ‘Los Popeyes’.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la estructura habría convertido parques, zonas deportivas y sectores periféricos del municipio en puntos para la comercialización de marihuana. La investigación también señala que algunos de estos lugares son frecuentados por niños, niñas y adolescentes.

BLU Radio // Marihuana - Imagen de referencia // Foto: AFP Marihuana - Imagen de referencia // Foto: AFP

Según la investigación, ‘Los Popeyes’ se dedicaba presuntamente al narcomenudeo, con distribución de marihuana en diferentes sectores de Vélez. Para mantener activa la comercialización y dificultar la acción de las autoridades, los integrantes de la estructura habrían recurrido a diferentes métodos para ocultar las sustancias.



El Coronel José Darío Rodriguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional señaló que "el operativo permitió intervenir varios inmuebles señalados dentro de la investigación, que se utilizaban para almacenar los estupefacientes, son delincuencia común organizadas, participaban en el tercer eslabón del narcotráfico, de forma coordinada con las autoridades del municipio y la Policía se da este golpe al narcotráfico"

Durante los procedimientos fueron encontradas dosis de marihuana, siete teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de los estupefacientes. El dinero, según las autoridades, estaría relacionado con la comercialización de la droga.

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La operación fue adelantada en el casco urbano de Vélez por tropas de la Quinta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus. El Ejército reportó ocho diligencias de registro y allanamiento y nueve capturas por orden judicial.

Los capturados fueron identificados con los alias de ‘Popeye’, ‘Rayo McQueen’, ‘Chinche’, ‘el Negro’, ‘Neider’, ‘el Menor’, ‘Veneco’, ‘Eudomar’ y ‘Murlon’. Todos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

Hasta ahora, las autoridades han señalado a ‘Los Popeyes’ como un Grupo de Delincuencia Común Organizado con accionar en Vélez, relacionado con el tráfico y comercialización local de estupefacientes.

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Con estas capturas, las autoridades aseguran haber afectado una de las estructuras dedicadas al tráfico local de drogas en la provincia de Vélez. Los detenidos deberán responder ante la justicia y será el proceso judicial el que determine su responsabilidad individual por los delitos que se les atribuyen.