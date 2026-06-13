Capturan a presunta influencer narco: usaba sus redes sociales para promocionar estupefacientes

Una joven de 24 años fue capturada tras un operativo que sacudió el barrio San Juan de Asunción, en Paraguay. Luego de varias semanas de seguimiento e intensas jornadas de investigación, agentes de la SEDAD y la Fiscalía de ese país desarticularon un foco de distribución de sustancias ilícitas que operaba bajo una fachada de redes sociales.

La joven, identificada como Mónica Dayan Bóveda, aprovechaba su alta presencia en redes sociales para llevar a cabo los crímenes y el microtráfico. Según la investigación, la mujer no solamente usaba sus redes para mostrar su estilo de vida, sino que también eran una vitrina para captar clientes y coordinar transacciones.

Las autoridades confirmaron que el uso de plataformas digitales era clave en el esquema comercial.

Durante el allanamiento a la vivienda, que ya generaba gran preocupación entre los vecinos de la zona, los intervinientes incautaron los siguientes elementos de sospecha:



Estupefacientes: 261,6 gramos de marihuana, 23,7 gramos de pasta base de cocaína y 6 gramos de clorhidrato de cocaína.

261,6 gramos de marihuana, 23,7 gramos de pasta base de cocaína y 6 gramos de clorhidrato de cocaína. Armamento: armas de fuego y municiones de diversos calibres.

armas de fuego y municiones de diversos calibres. Evidencias tecnológicas: teléfonos celulares y dinero en efectivo.

"Hemos encontrado droga, marihuana, pasta base y otras evidencias que indicarían que, efectivamente, se estaba comercializando sustancia prohibida", explicaron las autoridades respecto al procedimiento.



Fiscalía investiga el alcance de la red digital

El caso no solo preocupa por el microtráfico en sí, sino por el entorno del operativo. Dentro de la propiedad allanada se encontraban varios menores de edad, un factor que añade complejidad a la situación legal de la detenida. Actualmente, el Ministerio Público se concentra en auditar minuciosamente las cuentas virtuales de la sospechosa para determinar el alcance real de esta red y desmantelar por completo el sistema de distribución.

