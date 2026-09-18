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Hirieron en ataque sicarial a guardia del Inpec en Bucaramanga: recibió dos disparos en una pierna

El hecho ocurrió a pocas horas de las amenazas de la banda La Estructura, quienes confirmaron una alianza con cabecillas que fueron reubicados por orden del Gobierno nacional a la cárcel de Palogordo de Girón.

Atentado sicarial contra guardia del INPEC en Bucaramanga.jpg
Imagen de las autoridades. Atentado sicarial contra guardia del INPEC en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un guardia del INPEC fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Alfonso López de Bucaramanga, en la carrera 7 con calle 44. El hombre fue auxiliado por la Policía y trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde recibe atención médica.

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Los residentes del barrio confirmaron que se escucharon cuatro impactos de bala, sin embargo, el guardia recibió dos en una de sus piernas y se encuentra fuera de gravedad.

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Alerta por alianza de bandas contra traslados de cabecillas a cárceles de máxima seguridad

El atentado ocurre a pocas horas de confirmarse la alianza entre bandas delincuenciales y cabecillas de máxima seguridad, quienes fueron trasladados a la cárcel de Palogordo en Girón.

A los guardias de ese centro penitenciario ya los habían amenazado mediante un cilindro que llevaba una pancarta.

Sobre el cilindro apareció un mensaje en una cartulina, aunque es algo borroso y parte del texto está tapada por la cinta. Lo que se alcanza a leer con mayor claridad es lo siguiente: "A los funcionarios del Inpec en Girón, ya no continúen. Atentamente, La Estructura..."

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Las autoridades investigan el atentado y la procedencia de las amenazas, en medio de un clima de alta tensión por la reciente reubicación de cabecillas en la cárcel de Palogordo.

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