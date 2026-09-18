Hirieron en ataque sicarial a guardia del Inpec en Bucaramanga: recibió dos disparos en una pierna

Un guardia del INPEC fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Alfonso López de Bucaramanga, en la carrera 7 con calle 44. El hombre fue auxiliado por la Policía y trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde recibe atención médica.

Los residentes del barrio confirmaron que se escucharon cuatro impactos de bala, sin embargo, el guardia recibió dos en una de sus piernas y se encuentra fuera de gravedad.

El atentado ocurre a pocas horas de confirmarse la alianza entre bandas delincuenciales y cabecillas de máxima seguridad, quienes fueron trasladados a la cárcel de Palogordo en Girón.

A los guardias de ese centro penitenciario ya los habían amenazado mediante un cilindro que llevaba una pancarta.



Sobre el cilindro apareció un mensaje en una cartulina, aunque es algo borroso y parte del texto está tapada por la cinta. Lo que se alcanza a leer con mayor claridad es lo siguiente: "A los funcionarios del Inpec en Girón, ya no continúen. Atentamente, La Estructura..."

Las autoridades investigan el atentado y la procedencia de las amenazas, en medio de un clima de alta tensión por la reciente reubicación de cabecillas en la cárcel de Palogordo.

Se registró un atentado sicarial contra un guardia del INPEC en la carrera 7 con calle 44, barrio Alfonso López de Bucaramanga. El hombre fue auxiliado por la Policía y trasladado a un centro asistencial. #VocesySonidos pic.twitter.com/4NgCTVldBT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 18, 2026