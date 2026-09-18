Fenalco proyecta ventas hasta un 17 % superiores al año pasado por Amor y Amistad en Santander

Este fin de semana, Colombia celebra una de las fechas más esperadas del calendario comercial el Día del Amor y la Amistad, y en Santander, el sector comercio ya se alista para aprovechar al máximo esta temporada, con expectativas de crecimiento que podrían alcanzar un incremento en las ventas de hasta el 20% en comparación con el año anterior, según confirmó Fenalco.

Alejandro Almeyda, director de Fenalco Santander, explicó que la celebración no se limita únicamente al fin de semana, sino que se extiende durante todo el mes, lo que convierte a septiembre en una de las épocas más dinámicas para el comercio local. "Día del Amor y la Amistad este fin de semana, y durante todo el mes, más de 70 mil comercios del departamento tienen actividades deportivas, premios, descuentos, rifas y promociones", señaló el dirigente gremial.

La cifra es contundente se estima que más del 95% de los santandereanos participará de alguna manera en la celebración, ya sea comprando regalos, asistiendo a eventos gastronómicos o compartiendo con amigos y familiares. Este nivel de participación convierte a la fecha en un motor clave para la economía regional.

"Este año esperamos superar las cifras del año pasado, que fueron muy bajas, y tener un incremento de un 17%", agregó Almeyda, quien mostró confianza en que la dinámica comercial de este 2026 superará con holgura los resultados de la temporada anterior.



Desde la dirigencia gremial también se hizo una invitación especial a la ciudadanía. "Vamos a ir a la feria y queremos invitarlos a los eventos gastronómicos, feriales y todas las actividades. Aquellos que en la oficina ya celebraron y han endulzado, queremos que puedan disfrutar para conocer el amigo secreto en los diferentes restaurantes", puntualizó.

Paralelamente, las autoridades anunciaron un refuerzo en los operativos de seguridad en zonas de bares, centros comerciales y discotecas de Bucaramanga y el área metropolitana, con el fin de garantizar que la celebración se desarrolle en un ambiente tranquilo y seguro para todos los asistentes.

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Con la combinación de ofertas comerciales, eventos culturales y un mayor control de seguridad, Santander se prepara para vivir un Amor y Amistad que promete reactivar la economía y llenar de alegría las calles del departamento.