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Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec obliga a cerrar vía a cárcel de Palogordo en Girón

La situación ocurre en medio del anuncio del traslado de Digno Palomino desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia Palogordo, en Girón.

Cilindro amenaza Inpec en Palogordo, Girón.
Cilindro amenaza Inpec en Palogordo, Girón.
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Una alerta de seguridad se registra este viernes en la zona rural de Girón, Santander, donde está ubicada la cárcel de máxima seguridad de Palogordo.

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La vía de acceso al centro penitenciario permanece cerrada, luego de que fuera encontrado un cilindro abandonado con un mensaje amenazante dirigido a funcionarios del Inpec.

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Sobre el cilindro aparece un mensaje en una cartulina, aunque es algo borroso y parte del texto está tapada por la cinta, lo que se alcanza a leer con mayor claridad es lo siguiente: "A los funcionarios del Inpec en Girón, ya no continúen. Atentamente La Estructura...".

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El elemento permanece bajo custodia mientras expertos en explosivos del Batallón Caldas adelantan una inspección para establecer si contiene algún tipo de carga explosiva. Las autoridades mantienen acordonada el área como medida preventiva y mientras avanzan las labores de verificación.

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La situación ocurre en medio del anuncio del traslado de Digno Palomino desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia Palogordo, en Girón. Palomino es señalado por las autoridades como presunto jefe de la estructura criminal ‘Los Pepes’, organización con presencia en la región Caribe.

Las autoridades aún no han establecido si existe alguna relación entre el mensaje encontrado en el cilindro y el traslado anunciado de Digno Palomino a la penitenciaría de Palogordo.

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