Digno Palomino, líder de ‘Los Pepes’, intenta desmentir posible autoría de atentado en Barranquilla

El CTI de la Fiscalía sigue recabando pistas para esclarecer la balacera ocurrida este jueves en el norte de Barranquilla, en la que seis personas resultaron heridas, siendo una de ellas Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.

Al menos, las primeras hipótesis apuntan a que se derivaría de las confrontaciones entre Pepes y Costeños. Aun así, se conoció una carta enviada por el jefe de los Pepes, Digno Palomino, en la que intenta desmentir una presunta participación suya en los hechos.

En esa misiva, describe como “inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable en la ciudad, se acuda de manera sistemática y ligera” a su nombre para señalarlo “como responsable sin una sola prueba técnica que lo sustente”.

Digno Palomino, detenido en la cárcel La Dorada (Caldas) Blu Radio

“Yo, Digno Palomino, ante los graves hechos de violencia registrados la madrugada de este jueves en el norte de Barranquilla y las posteriores noticias que pretenden vincularme como determinador de estos, comparezco ante la opinión pública para manifestar mi más enérgico rechazo a estas acusaciones infundadas”, dice inicialmente.



“Es inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable en esta ciudad, es inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable en esta ciudad, se acuda de manera sistemática y ligera a mi nombre para señalarme como responsable sin que medie una investigación previa ni una sola prueba técnica que lo sustente. Rechazo rotundamente que personas ajenas al proceso judicial y ciertos sectores interesados me utilicen como objeto fácil para justificar actos de violencia que no me pertenecen. Mi nombre no puede seguir siendo el recurso automático para cerrar investigaciones de manera apresurada ante el afán de resultado de la fuerza pública”, agregó.

Digno Palomino. Foto: Policía.

“Hago un llamado directo a la Fiscalía y al CTI para que sea la administración de justicia, bajo el imperio de la ley y el debido proceso, la que se encargue de esclarecer lo ocurrido. Confío en que las autoridades judiciales actúen con la imparcialidad que les corresponde, basándose en pruebas reales y no en narrativas mediáticas o supuestos chats cuya veracidad de origen no han sido legalmente verificados”, también alcanzó a decir.

En realidad, las autoridades toman esta carta como una respuesta a la reacción de alias Castor, en la que sostiene que, según él, no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia.

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Lo cierto es que, por los hechos, hay un capturado y dos aprehendidos, presuntos miembros de la banda Los Pepes de Digno Palomino.