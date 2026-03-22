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Digno Palomino, líder de ‘Los Pepes’, intenta desmentir posible autoría de atentado en Barranquilla

Por los hechos hay un capturado y dos aprehendidos, presuntos miembros de la banda Los Pepes de Digno Palomino.

Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes fue imputado por 17 homicidios en el Atlántico
Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes fue imputado por 17 homicidios en el Atlántico
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

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