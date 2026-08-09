Estos son los 17 internos de alto perfil trasladados a la cárcel de Palogordo en Girón

La cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, se convirtió en el nuevo centro de reclusión de 16 internos considerados de alto perfil, trasladados desde establecimientos penitenciarios de Antioquia en medio de una operación nacional que llevó a la redistribución de 117 presos.

Entre los reclusos que ahora permanecen en Santander aparecen reconocidos nombres del crimen organizado, varios de ellos relacionados durante años con estructuras dedicadas al narcotráfico, homicidio, extorsión y otras rentas ilegales.

Uno de los internos que llegó a Palogordo es Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, señalado como exjefe de una estructura vinculada a la Oficina de Envigado y a la organización conocida como Los Pesebreros.

Su nombre tomó especial relevancia durante los acercamientos de paz urbana promovidos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Ramírez García fue uno de los voceros de las estructuras criminales de Medellín y participó en el denominado ‘tarimazo’, realizado en junio de 2025 en La Alpujarra, donde varios cabecillas compartieron escenario con el entonces presidente.



Otro de los internos trasladados es Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, reconocido por su trayectoria dentro de estructuras paramilitares y por sus vínculos con el narcotráfico.

Giraldo fue jefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, estructura que tuvo influencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Su nombre también ha aparecido en investigaciones relacionadas con actividades de narcotráfico.

Publicidad

En Palogordo también quedó recluido Francisco Antonio Angulo Osorio, alias ‘El Piloto’, condenado por su participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en Medellín en 1998.

Angulo fue señalado de tener vínculos con estructuras paramilitares y su trayectoria criminal también ha sido relacionada con hechos violentos ocurridos en Antioquia, entre ellos los casos de El Aro y La Granja.

Otro de los nombres de peso es José Ómar Henao Acevedo, alias ‘Ómar’, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de Los Pachelly, organización criminal con presencia en el Valle de Aburrá.

Publicidad

Esta estructura ha sido relacionada con actividades como narcotráfico, extorsión, homicidios y control territorial en diferentes sectores de Antioquia.

En la lista también aparece Cristian Camilo Mazo Castañeda, alias ‘Sombra’, señalado en su momento por las autoridades como cabecilla de la estructura Odín Robledo.

Su nombre fue relacionado con el manejo de actividades criminales en Medellín y, según investigaciones de las autoridades, habría asumido el liderazgo de la estructura después de la captura de otros cabecillas.

También fue trasladado Samir Alexander Jaramillo Cartagena, alias ‘Samir’, señalado como integrante de una organización criminal de Medellín y condenado por su participación en siete homicidios relacionados con disputas territoriales y las denominadas fronteras invisibles.

La lista incluye además a Juan David Corrales Jaramillo, alias ‘Jara’, señalado por las autoridades de desempeñar funciones de liderazgo y manejo de finanzas dentro de una estructura criminal de Medellín relacionada con microtráfico, extorsión y homicidios.

Además de estos perfiles, la relación de internos trasladados desde Itagüí a Palogordo incluye:



Juan Fernando Álvarez

Jhony Andrés Flórez

John Fredy González Parra

Édgar Iván Guevara Cuéllar

Hernán Darío Londoño Prada

Ignacio Manuel Meléndez Mejía

Álvaro de Jesús Valderrama Arango

Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’

Juan Camilo Vélez Ospina

Edwin Ferney Vélez Restrepo

La relación conocida suma 16 nombres provenientes de la cárcel de Itagüí, mientras que el grupo está compuesto por 17 internos. El preso restante fue trasladado desde la cárcel El Pedregal, en Medellín.