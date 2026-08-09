Desde la cárcel, alias ‘Brayan’ habría ordenado crimen de inspector del Inpec en Girón

El asesinato del inspector del Inpec Efraín Quesada, ocurrido en Girón cuando se desplazaba hacia su lugar de trabajo, tiene como señalado por las autoridades a un hombre que permanece privado de la libertad en la cárcel de Palogordo.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló a alias ‘Brayan’, a quien identificó como cabecilla del Tren de Aragua, como el responsable de las acciones que habrían derivado en el homicidio del funcionario penitenciario.

De acuerdo con el oficial, alias ‘Brayan’ se encuentra recluido en un pabellón especial de la cárcel de Palogordo y sería quien habría generado las acciones que terminaron con la muerte del inspector.

“En la cárcel de Palo Gordo hay un delincuente alias Brayan, delincuente que es cabecilla del Tren de Aragua, que es el que venía generando todas esas acciones criminales aquí en la ciudad y que sigue generando esas acciones delincuenciales”, afirmó Quintero.



El comandante de la Policía agregó que el interno permanecía en un área especial del establecimiento penitenciario y aseguró que, según las investigaciones adelantadas hasta el momento, este hombre habría generado la muerte del funcionario del Inpec.

Quesada fue atacado cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral. El crimen causó preocupación entre los trabajadores del sistema penitenciario y generó el despliegue de las autoridades para establecer quiénes participaron directamente en el homicidio.

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El general Quintero señaló que la Policía adelanta las labores de investigación para establecer plenamente lo ocurrido y lograr que quienes participaron en el asesinato respondan ante la justicia.

“Obviamente la Policía en este momento está haciendo las labores investigativas (...) con el fin de que ese bandido responda por la muerte de este funcionario público”, manifestó el comandante.

Las autoridades trabajan ahora en establecer cómo se habría coordinado el ataque, quiénes fueron los encargados de ejecutarlo y qué elementos permitirán judicializar a los responsables del asesinato del inspector Efraín Quesada.

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Por ahora, el señalamiento contra alias ‘Brayan’ corresponde a la información entregada públicamente por el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mientras avanzan las actuaciones investigativas y judiciales por el homicidio.