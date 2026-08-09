Golpe a ruta de cocaína hacia Bucaramanga: mueren dos presuntos integrantes del ELN en Lebrija

Un operativo de la Policía Nacional en zona rural de Lebrija, Santander, terminó con la muerte de dos presuntos integrantes del ELN señalados de tener un papel clave en el tráfico de drogas y el abastecimiento de armas hacia Bucaramanga y su área metropolitana.

Los fallecidos fueron identificados como alias ‘Manchado’, señalado por las autoridades como cabecilla de las Estructuras de Finanzas y Economías para la Revolución (EFER) del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, y alias ‘Negro Yolber’, quien, según la investigación, cumpliría funciones de seguridad y apoyo dentro de la organización.

De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los uniformados llegaron hasta una finca ubicada en zona rural de Lebrija para hacer efectiva una orden de allanamiento emitida por un fiscal especializado de Bucaramanga. Durante el procedimiento se habría presentado un enfrentamiento que terminó con la muerte de los dos hombres.

Golpe a la ruta de la cocaína hacia Bucaramanga: alias ‘Manchado’, señalado por la Policía como cabecilla de finanzas del ELN, murió junto a alias ‘Negro Yolber’ tras un enfrentamiento con uniformados en Lebrija. #VocesySonidos pic.twitter.com/StlszH3hTl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 9, 2026

Uno de los principales hallazgos de la investigación está relacionado con el papel que habría desempeñado alias ‘Manchado’ en el transporte de estupefacientes, el hombre estaría relacionado con el control de una ruta utilizada para movilizar clorhidrato de cocaína y base de coca desde el sur de Bolívar hacia Bucaramanga y su área metropolitana.



La droga, tendría como destino estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes y otras organizaciones criminales en la capital santandereana.

Las autoridades estiman que estas actividades podían representar para la estructura rentas criminales de hasta $800 millones mensuales, lo que habría convertido a ‘Manchado’ en una pieza importante dentro de las finanzas del grupo armado.

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La Policía también estableció que esta estructura habría participado en el abastecimiento de armas de fuego y municiones a organizaciones criminales, utilizadas para fortalecer disputas por el control de rentas ilícitas en diferentes sectores de la ciudad.

Según las autoridades, alias ‘Manchado’ tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 23 años. La investigación señala que inició su actividad criminal en el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Posteriormente permaneció privado de la libertad entre 2003 y 2015 por delitos relacionados con rebelión, secuestro, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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Tras recuperar la libertad, en 2015 habría ingresado al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en la región del sur de Bolívar. Desde allí habría asumido responsabilidades dentro del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, particularmente en el manejo de las finanzas y economías criminales.

La Policía señala además que ‘Manchado’ estuvo incluido en el cartel de los más buscados durante 2022 y que sobre él pesaba una orden de captura por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir agravado.

El 26 de mayo de 2026 también habría sido incluido en el Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T), como parte de las labores de priorización y seguimiento de las autoridades.

Las autoridades también venían siguiendo varios videos intimidatorios difundidos en redes sociales, que fueron atribuidos dentro de la investigación a integrantes de esta estructura.

Uno de los videos más recientes habría incluido amenazas en el municipio de Piedecuesta. Según el comandante William Quintero, en las imágenes aparecía un hombre portando un fusil que posteriormente fue encontrado durante el procedimiento realizado en Lebrija.

Durante el operativo fueron incautados un fusil M4 calibre 5,56 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .32, 11 cartuchos calibre 9 mm, 90 cartuchos calibre 5,56 mm y 26 cartuchos calibre 7,62 mm, además de tres proveedores, dos radios de comunicación y siete teléfonos celulares.

Las autoridades reportaron igualmente el hallazgo de material de intendencia, una cartilla con contenido alusivo al ELN, elementos relacionados con el procesamiento y dosificación de sustancias estupefacientes y una camioneta.