Bucaramanga reforzará su seguridad con 200 policías y 70 nuevas cámaras LPR

El alcalde Cristian Portilla anunció el refuerzo de la seguridad con uniformados especializados en combatir el tráfico de estupefacientes, apoyo para la conformación del Batallón de Policía Militar y la instalación de nuevas cámaras inteligentes en la ciudad.

Bucaramanga tendrá un nuevo refuerzo de seguridad con la llegada de 200 policías especializados, como parte de la estrategia de conformación del Bloque de Seguridad y Defensa Urbana, anunció el alcalde Cristian Portilla tras su reunión con el presidente de la República, Abelardo De la Espriella.

Según explicó el mandatario local, los nuevos uniformados estarán destinados principalmente a fortalecer las acciones contra el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas que afectan la seguridad de la ciudad.

A este refuerzo del pie de fuerza se suma el apoyo para la conformación del Batallón de Policía Militar, iniciativa que busca ampliar las capacidades de seguridad y respuesta en Bucaramanga.



La estrategia también contempla un importante componente tecnológico. La Alcaldía adquirió 70 cámaras LPR, sistemas que permiten identificar las placas de los vehículos y entregar información que puede ser utilizada por las autoridades para detectar automotores relacionados con actividades delictivas.

De acuerdo con el alcalde Cristian Portilla, las cámaras comenzarán a ser instaladas la próxima semana en diferentes puntos de Bucaramanga.

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“En la conformación del Bloque de Seguridad y Defensa Urbana, Bucaramanga hace parte de esta iniciativa. Llegan 200 policías especializados para combatir el tráfico de estupefacientes, un apoyo importante en la conformación del Batallón de Policía Militar y, tercero, el apoyo en recursos para más cámaras LPR y de inteligencia. La Alcaldía compró 70 y serán instaladas la próxima semana”, explicó el mandatario.

Con estas medidas, la administración municipal busca combinar mayor presencia policial y herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención, identificación y reacción frente a hechos delictivos en Bucaramanga.

El anuncio se da en el marco de las acciones de seguridad que adelantan las autoridades tras el cambio de Gobierno Nacional y los recientes llamados a reforzar la protección de la ciudad.