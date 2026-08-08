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“No habrá refugio ni impunidad”: De la Espriella a responsables de ataque a peaje en Mondomo

El presidente Abelardo De la Espriella se refirió al ataque con explosivos que destruyó un peaje en la Panamericana.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: capturta de video
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió al ataque que se presentó esta madrugada sobre la vía Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca.

Por este hecho, dos personas resultaron heridas y la infraestructura de un peaje quedó destruida.

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“Condeno con toda firmeza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana. Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”, dijo el presidente De La Espriella.

Es importante recordar que, justo en horas de la noche de este viernes, el presidente realizó su primer consejo de seguridad en Cali. Allí se evaluó la situación de orden público en el suroccidente.

“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo. Colombia no se arrodillará ante el terrorismo”, agregó el presidente.

Según el reporte de las autoridades, el ataque fue perpetrado con una camioneta blanca acondicionada con explosivos, la cual fue abandonada por su conductor, quien escapó del sitio junto a otro sujeto que lo esperaba metros adelante en una motocicleta.

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