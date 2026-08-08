Bucaramanga tendrá cierres viales este sábado: conozca el sector que tendrá restricciones

Los conductores que tengan previsto movilizarse este sábado por el sector del estadio Américo Montanini deberán tener en cuenta un operativo especial de movilidad que modificará temporalmente la circulación en esta zona de Bucaramanga.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga estableció un cierre en el primer anillo vial alrededor del estadio, comprendido entre la carrera 30 y la calle 14.

La restricción comenzará a las 4:00 de la tarde de este sábado 8 de agosto y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del domingo 9 de agosto.

La medida busca facilitar la movilidad y garantizar la seguridad en una zona que tendrá una alta concentración de personas durante la jornada. Por eso, los agentes de tránsito acompañarán el operativo y realizarán regulación en los puntos donde se presenten mayores flujos vehiculares.



La principal recomendación de Tránsito es evitar programar recorridos por los alrededores del estadio durante las horas de cierre y buscar con anticipación vías alternativas para llegar a sus destinos.

También se hizo un llamado especial a quienes asistirán al evento para que, en lo posible, no utilicen vehículo particular y eviten dejar automóviles estacionados en las calles de los barrios cercanos, debido a que podrían bloquear accesos a viviendas y generar mayores dificultades de movilidad.

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Las restricciones tendrán una duración de 12 horas y se levantarán progresivamente desde las 4:00 de la mañana del domingo, una vez finalice el dispositivo especial dispuesto en el sector.