FENALCO Santander pide al nuevo Gobierno priorizar infraestructura, seguridad e inversión

La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, FENALCO Santander, calificó como una oportunidad el inicio del nuevo Gobierno Nacional y manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la administración de Abelardo De la Espriella.

Para el gremio, uno de los principales retos será recuperar la confianza empresarial y generar condiciones que permitan reactivar la economía, especialmente en momentos en que comerciantes y empresarios enfrentan desafíos relacionados con el crecimiento económico, la seguridad, el empleo y la inversión.

"Reiteramos la disposición para trabajar de manera articulada por la confianza, la inversión, la competitividad y el desarrollo de nuestra región y del país": @fenalsander al presidente Abelardo De La Espriella #VocesySonidos pic.twitter.com/d8fcQZuG1r — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 8, 2026

Uno de los llamados más concretos está relacionado con Santander. FENALCO advirtió que el departamento ha sido históricamente relegado en materia de infraestructura y sostuvo que se requieren inversiones estratégicas para mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y acelerar el desarrollo regional.



El gremio considera que la infraestructura debe convertirse en uno de los asuntos prioritarios de la agenda nacional para Santander, debido al impacto que tiene sobre el comercio, el transporte de mercancías, la generación de empleo y la llegada de nuevas inversiones.

A esto se suma la necesidad de crear mejores condiciones para que las empresas puedan crecer. FENALCO pidió al nuevo Gobierno garantizar estabilidad jurídica, reglas claras y reducción de trámites, factores que, según la agremiación, permitirían a comerciantes y empresarios tomar decisiones de inversión, contratación y expansión con mayor confianza.

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La seguridad también aparece entre las preocupaciones del sector productivo. Para FENALCO Santander, garantizar condiciones de seguridad es indispensable para recuperar la confianza y permitir que las actividades comerciales y empresariales puedan desarrollarse con normalidad.

El gremio manifestó que está dispuesto a mantener un diálogo permanente con el Gobierno Nacional y aseguró que pondrá a disposición de la administración su experiencia para aportar en la construcción de políticas públicas dirigidas a empresarios, comerciantes, tenderos y ciudadanos.

De esta manera, el sector empresarial santandereano plantea desde el inicio del nuevo Gobierno una agenda en la que infraestructura, seguridad, inversión, empleo y estabilidad jurídica aparecen como sus principales prioridades para impulsar la economía regional.