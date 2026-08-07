Cayó alias 'Yender', presunto responsable de coordinar crímenes del ELN en el Magdalena Medio

La ofensiva de las autoridades contra las estructuras del ELN en el Magdalena Medio permitió la captura de alias 'Yender', señalado de integrar las redes de apoyo al terrorismo de ese grupo armado y de coordinar acciones relacionadas con homicidios selectivos y extorsiones en esta región del país.

El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña No. 2 Nueva Granada, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, mediante una orden judicial.

De acuerdo con las investigaciones, alias 'Yender' era requerido por los delitos de homicidio agravado, rebelión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Le puede interesar: Hombre hallado muerto en Floridablanca era exjefe de las AUC del Magdalena Medio



Las autoridades lo señalan de participar en el asesinato de líderes sociales en los municipios de Yondó (Antioquia) y Aguachica (Cesar), además de estar presuntamente involucrado en homicidios selectivos y en el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y otros sectores productivos del Magdalena Medio.

Según el Ejército Nacional, la captura representa un golpe a las redes de apoyo del ELN, ya que el procesado tendría un papel clave en la articulación de acciones criminales orientadas a mantener el control territorial mediante la intimidación y la violencia.

Publicidad

Las autoridades indicaron que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos que le son atribuidos, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos violentos registrados en la región.

Con este resultado, las tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional aseguraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad en el Magdalena Medio.