Hospitales públicos del Cesar anuncian paro por la alta cartera que les adeudan las EPS

Más de 355.969 millones de pesos les adeudan las EPS a los 28 hospitales públicos e IPS del Cesar, los cuales amenazan con irse a paro desde este primero de agosto si no se efectúan pagos que, por lo menos, permitan aliviar la crisis financiera que los mantiene en estado crítico.

Las deudas más altas provienen de las EPS intervenidas por el Gobierno, como Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Famisanar, cuya cartera en mora a los hospitales, en total, superan los 135.969 millones de pesos.

Por esto, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan desarrolló una mesa de seguimiento a la situación financiera de los centros de salud, donde urgieron medidas al Gobierno para evitar que los hospitales se vean obligados a parar sus actividades y dejar de atender pacientes.

"¿Qué vamos a pedirle a la Superintendencia? Que venga al territorio. Nosotros no podemos seguir siendo los grandes responsables del problema cuando realmente ellos tienen ahí atrancado todo un flujo de recursos que desencadena en lo que estamos viviendo hoy en los diferentes hospitales y lo que es más grave, en la salud de los cesarenses", dijo la mandataria.



Afirmó que la crisis también es motivada por la pérdida de recursos que han sufrido los hospitales, a causa de la liquidación ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud de gran número de EPS.

Los gerentes indican que a esto se suman los servicios de salud prestados a población migrante en el 2025 que superaron los $44.000 millones “y el Gobierno nacional no ha podido regular el pago”; así mismo, a corte de 30 de junio de 2026, “existe facturación debidamente auditada y certificada, que requieren urgentemente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de $4.100.884.916”.

La alta cartera que las EPS tienen con los hospitales del departamento afecta especialmente a ocho de estos, como el Rosario Pumarejo de López (Valledupar), Jorge Isaac Rincón (La Jagua de Ibirico), Hospital San Andrés (Chiriguaná), San Juan Bosco (Bosconia), Cristian Moreno Pallares (Curumaní), Lázaro Alfonso Hernández (San Alberto), Regional José David Padilla Villafañe (Aguachica) y Agustín Codazzi (Agustín Codazzi).