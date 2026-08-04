Autoridades inspeccionan banderas del ELN instaladas en vía entre Chaguaní y Guaduas, Cundinamarca

Las autoridades adelantan en la mañana de este martes la inspección de un material alusivo ELN que fue instalado a un costado de una vía terciaria en la vereda Montecristo, ubicada entre los municipios de Chaguaní y Guaduas, en el departamento de Cundinamarca.

El hallazgo corresponde a varias banderas de color rojo y negro fijadas a una cerca de madera. Una de ellas tiene pintadas en blanco las siglas “ELN”, mientras que otra presenta un mensaje en el que se lee: “ELN 2026. Ojo, ya está advertido”, lo que generó alerta entre los habitantes y motivó la intervención de las autoridades.

En la imagen conocida se observa que los elementos fueron instalados en una zona rural, rodeada de vegetación y a un costado de la carretera. El material fue amarrado a los postes de una cerca, aparentemente durante la noche, y no se evidencian personas en el lugar al momento en que fue tomada la fotografía.

Uniformados realizan la inspección del sitio para descartar la presencia de explosivos u otros elementos que representen riesgo para la comunidad y posteriormente proceder con el retiro del material. Las autoridades también buscan establecer quiénes serían los responsables de su instalación y si el hecho está relacionado con acciones de intimidación o propaganda del grupo armado.