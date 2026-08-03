Capturan en Piedecuesta a un hombre con un revólver y una bandera alusiva al ELN

Un hombre de 30 años fue capturado en flagrancia en el municipio de Piedecuesta, Santander, tras ser sorprendido con un arma de fuego, munición y una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje, registro y control adelantadas por uniformados del Grupo Fuerza Disponible en un sector priorizado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre intentó huir cuando los policías le solicitaron un registro personal, sin embargo, fue interceptado pocos metros después por los uniformados.

Durante la requisa, las autoridades encontraron en su poder un revólver, 12 cartuchos calibre 38 y una bandera alusiva al ELN, elementos que fueron incautados y puestos bajo cadena de custodia como material probatorio dentro de la investigación.



El coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que este tipo de resultados hacen parte de la estrategia para combatir el porte ilegal de armas en el área metropolitana: "Continuamos fortaleciendo nuestras capacidades operativas para retirar de las calles armas de fuego ilegales y evitar cualquier conducta que represente un riesgo para la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Estos resultados son reflejo del compromiso permanente de nuestros policías con la protección de la comunidad", afirmó el oficial.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por apología al terrorismo. En las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación judicial.

La Policía Metropolitana reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencias 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212.

La Policía capturó en Piedecuesta a un hombre con una bandera alusiva al ELN y un revólver, durante un operativo realizado en el barrio Hoyo Grande. Según las autoridades, el capturado intentó huir al notar la presencia de los uniformados #VocesySonidos pic.twitter.com/Paewb2susz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 3, 2026