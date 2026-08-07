ProSantander pide al presidente Abelardo De La Espriella priorizar inversiones para las regiones

Con la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, ProSantander hizo un llamado para que el Gobierno Nacional priorice una agenda de inversión regional y fortalezca el trabajo conjunto con los territorios como eje para impulsar el desarrollo del país.

La organización santandereana se sumó a la carta abierta suscrita por la Red Pro, una alianza que reúne a 14 organizaciones regionales con presencia en 20 departamentos, en la que se plantea que el crecimiento de Colombia debe construirse desde las regiones y con una visión de largo plazo.

"Creemos que fortalecer el liderazgo regional, escuchar a los territorios y sumar capacidades entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil es el camino para generar desarrollo, cerrar brechas y construir un país más seguro, equitativo y próspero", señaló ProSantander.

El director ejecutivo de la organización, Juan Pablo Remolina, ha insistido en los últimos días en que el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de poner a Santander en el centro de la agenda nacional mediante anuncios que impulsen proyectos estratégicos para el departamento.



Entre las prioridades mencionadas están el desarrollo de infraestructura, la conectividad, el transporte, la competitividad, la transición energética, la navegabilidad del río Magdalena y el fortalecimiento del Magdalena Medio como polo de desarrollo.

Remolina también ha señalado que la Visión Santander 2050, construida con la participación de distintos sectores del departamento, puede servir como hoja de ruta para orientar inversiones de largo plazo y consolidar proyectos que trasciendan los periodos de gobierno.

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En la carta, la Red Pro sostiene que las regiones conocen de primera mano sus necesidades y oportunidades, por lo que pidió al nuevo presidente convertir esa diversidad territorial en una fortaleza para acelerar el desarrollo económico, reducir brechas sociales y mejorar la competitividad del país.