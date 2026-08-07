Familia de Kevin Acosta espera justicia y sanciones: abogado

La familia de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años con hemofilia que murió tras presuntas fallas en la atención médica, aseguró que espera que la justicia sancione a todos los responsables, luego de que la Fiscalía solicitara imputar a cuatro personas, compulsara copias a la Comisión de Acusaciones para evaluar una eventual investigación relacionada con la divulgación de la historia clínica del menor y fracasara la conciliación con la Nueva EPS.

La investigación por la muerte de Kevin entró en una nueva fase judicial

Según el abogado de la familia, Manuel Villanueva, la Fiscalía no solo encontró méritos para solicitar audiencia de formulación de imputación contra cuatro personas, entre ellas el médico tratante y representantes de la Nueva EPS, sino que también reconstruyó el recorrido que habría tenido la historia clínica del menor antes de hacerse pública.

El jurista explicó que durante las diligencias investigativas el ente acusador estableció la presunta manipulación y divulgación de un documento amparado por la reserva legal por tratarse de la historia clínica de un menor de edad.



"La Fiscalía profundizó la investigación e hizo una serie de actividades que permitieron establecer todo el camino de la manipulación de la historia clínica hasta llegar a quien finalmente la hizo pública. Son varias las personas involucradas y por eso necesitamos una vigilancia estricta de los organismos de control", afirmó Villanueva.

Con base en esos hallazgos, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, organismo que ahora deberá establecer si existen méritos para abrir una investigación por una eventual responsabilidad relacionada con la publicación de la historia clínica del menor, después de que el documento terminara en poder del presidente Gustavo Petro, quien divulgó apartes de ese expediente médico.

Villanueva recordó que esa actuación ya había sido denunciada por la defensa de la familia, al considerar que se vulneró la reserva de la información clínica de Kevin Acosta.

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El abogado señaló que las actuaciones judiciales no terminan con el proceso penal. Confirmó que la familia ya agotó una audiencia de conciliación prejudicial con la Nueva EPS y el Ministerio de Salud como paso previo a una demanda de reparación directa contra el Estado.

Sin embargo, aseguró que no fue posible llegar a ningún acuerdo, por lo que en los próximos días radicarán la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

"Tenemos el proceso penal por la muerte de Kevin, pero también iniciamos la acción de reparación. Se adelantó la conciliación con el Ministerio y la Nueva EPS y no hubo acuerdo. Ahora vamos a presentar la demanda para que se establezcan las responsabilidades del Estado en la prestación del servicio de salud y se repare integralmente a las víctimas", manifestó.

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Mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas, la familia insiste en que el caso no solo debe esclarecer quiénes tuvieron responsabilidad en la muerte del menor, sino también determinar las consecuencias jurídicas por la presunta manipulación y divulgación de su historia clínica.