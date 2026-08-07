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Bucaramanga restringe el parrillero en motocicleta por posesión presidencial

La prohibición de circular con acompañante en motocicleta comenzó la noche del 6 de agosto y se mantendrá hasta la madrugada del 8 de agosto, en el marco del plan especial de seguridad por la posesión presidencial.

Bucaramanga restringe el parrillero en motocicleta
Imagen de la Dirección de Tránsito. Bucaramanga restringe el parrillero en motocicleta
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga expidió la resolución 458 de 2026, con la que restringe la circulación de motocicletas con parrillero desde las 10:00 de la noche de este jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto, como parte de las medidas especiales de seguridad por la posesión del presidente Abelardo De la Espriella.

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Estas son las restricciones que rigen en Bucaramanga y el área metropolitana este 7 de agosto

Ante la alerta nacional y en apoyo de la seguridad de Bucaramanga con motivo de la posesión presidencial, la Dirección de Tránsito de la ciudad anunció una nueva medida para reforzar la seguridad.

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Mediante la Resolución 458 de 2026, la autoridad de movilidad restringió la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero) durante más de 30 horas.

FOTO CONTROL POLICIA BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Controles Policía en Bucaramanga

La restricción comenzará a las 10:00 p. m. de este jueves 6 de agosto y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto, con el propósito de contribuir a la conservación del orden público antes, durante y después de la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella.

La decisión se suma a las medidas adoptadas por las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana, entre ellas la ley seca y otras restricciones de movilidad, en respuesta a la alerta nacional de seguridad emitida para la jornada del 7 de agosto.

La Dirección de Tránsito advirtió que durante la vigencia de la medida se realizarán operativos de control en distintos puntos de la ciudad para verificar su cumplimiento e hizo un llamado a los motociclistas a programar sus desplazamientos

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