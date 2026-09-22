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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinan a tiros a presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro en Barrancabermeja

Asesinan a tiros a presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro en Barrancabermeja

El líder comunitario fue atacado a tiros cuando se movilizaba por la vía hacia el corregimiento El Centro. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió por la gravedad de las heridas

Asesinan a Líder sindical en Barrancabermeja
Asesinan a Líder sindical en Barrancabermeja
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, fue asesinado este martes 22 de septiembre en un ataque con arma de fuego registrado cuando se movilizaba por la vía hacia esta zona rural del distrito.

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De acuerdo con información preliminar, Rodríguez se desplazaba en una camioneta por inmediaciones del sector del cementerio, cuando fue atacado en varias oportunidades por hombres armados. El líder comunitario quedó gravemente herido y fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica.

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Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, posteriormente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Rodríguez era reconocido en el corregimiento El Centro por su labor como líder comunitario y por su papel como presidente de Asojuntas, desde donde representaba a comunidades y veredas de esta zona de Barrancabermeja.

El crimen generó conmoción entre habitantes y líderes comunitarios del corregimiento. Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar los móviles del homicidio.

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Las autoridades también deberán establecer si el asesinato estaría relacionado con la labor de liderazgo que ejercía Rodríguez, una hipótesis que deberá ser determinada dentro de la investigación.

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Semanas antes de su asesinato, Julián Rodríguez había participado en un consejo de seguridad en Barrancabermeja, donde expuso la situación de seguridad que venía afectando al corregimiento El Centro. En ese espacio señaló que las comunidades no solo estaban enfrentando hechos de hurto, sino también casos de extorsión.

El presidente de Asojuntas había pedido fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades y la Fuerza Pública para contrarrestar estos delitos y atender las situaciones de inseguridad que, según manifestó, estaban afectando a esta zona rural de Barrancabermeja.

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