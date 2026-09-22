Caen peligrosos extorsionistas de Piedecuesta; integran banda que asesinó a comerciante

Cuatro personas fueron capturadas por orden judicial, señaladas de integrar una estructura dedicada presuntamente a extorsionar a comerciantes de Piedecuesta, Santander, mediante amenazas y exigencias económicas.

El operativo fue adelantado por unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de varios meses de investigación que se originaron a partir de la denuncia de un comerciante.

Según las autoridades, los señalados habrían llegado inicialmente a establecimientos comerciales simulando ser clientes. Allí, presuntamente, obtenían información de los propietarios o administradores, como nombres y números telefónicos, además de tomar fotografías de los negocios.

Posteriormente, de acuerdo con la investigación, contactaban a las víctimas a través de WhatsApp y les enviaban mensajes intimidatorios, haciéndose pasar por integrantes de una estructura criminal.



Las exigencias económicas, según la Policía, se realizaban de manera semanal o quincenal y oscilaban entre $1 millón y $5 millones. Los investigadores señalaron que los mensajes incluían amenazas contra la vida y los bienes de los comerciantes en caso de que se negaran a pagar.

#Video Cuatro personas fueron capturadas en Bucaramanga por extorsión, luego de que, según la investigación del GAULA, se hicieran pasar por integrantes de una estructura criminal para intimidar a comerciantes y exigirles dinero #MañanasBlu pic.twitter.com/J3nhb7CJwR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 22, 2026

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Los capturados fueron identificados con los alias de “Totto”, “La Gata”, “Chiquillo” y “Brayan”. La investigación estableció, según la Policía, que cada uno habría cumplido diferentes funciones dentro de la actividad extorsiva.

Alias “Totto” sería quien direccionaba la distribución de los mensajes intimidatorios y, presuntamente, ordenaba acciones violentas contra quienes no atendieran las exigencias. “La Gata”, por su parte, estaría vinculada con el seguimiento y la identificación de las víctimas.

Entre tanto, alias “Chiquillo” sería el encargado de distribuir los mensajes y transportar a quienes presuntamente ejecutarían acciones violentas, mientras que “Brayan” habría participado directamente en estas acciones contra personas o establecimientos comerciales.

Las autoridades también señalaron que durante la investigación fueron documentados presuntos actos violentos utilizados como mecanismo de presión para obligar a los comerciantes a entregar el dinero.

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Los cuatro capturados tendrían, además, más de 14 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) como indiciados por diferentes delitos, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y receptación. Estas anotaciones, sin embargo, corresponden a investigaciones o procesos en los que figuran como indiciados y no equivalen por sí mismas a condenas.

Durante los procedimientos fueron incautados un arma de fuego de fabricación artesanal, un cartucho y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía para los respectivos análisis.

Los cuatro fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas y les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.