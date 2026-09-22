Día Sin Carro y Sin Moto en Bucaramanga y el área metropolitana será el 6 de octubre

La jornada del Día Sin Carro y Sin Moto Particular en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta cambió de fecha. La actividad, que estaba programada para el próximo 30 de septiembre, se realizará finalmente el martes 6 de octubre, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La decisión fue adoptada por consenso entre los alcaldes de los cuatro municipios que hacen parte de la Junta Metropolitana, luego de analizar aspectos relacionados con la movilidad, la dinámica de cada municipio y las condiciones necesarias para desarrollar la jornada.

El cambio se produce después de que los gremios de la región manifestaran su oposición a mantener la jornada el 30 de septiembre, al considerar que la fecha podía afectar la actividad comercial por coincidir con el cierre de mes y la temporada de Amor y Amistad.

Para Fenalco Santander, el traslado de la jornada representa una respuesta a las inquietudes planteadas por comerciantes y empresarios. Alejandro Almeyda, director ejecutivo del gremio, destacó que los alcaldes escucharon la solicitud del sector privado.



“Consideramos positivo el cambio de fecha, primero porque fue escuchado el llamado de los gremios y en general del sector empresarial”, señaló Almeyda.

Frente a la nueva fecha, Fenalco considera que el impacto económico podría ser menor, entre otras razones porque el 6 de octubre será martes y coincidirá con la semana de receso escolar. Según Almeyda, esto también reduciría el número de desplazamientos de estudiantes hacia los colegios.

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“También se va a establecer una mesa técnica de concertación, ojalá para cambiar el acuerdo metropolitano y que el Día Sin Carro y Sin Moto se realice, ojalá, en el primer trimestre del año”, agregó el director ejecutivo de Fenalco Santander.

La jornada se realizará en el marco del Acuerdo Metropolitano 008 de 2024, que establece los lineamientos para esta actividad en los municipios del área metropolitana.

Durante los próximos días se dará a conocer la información relacionada con las excepciones a la medida, las condiciones de circulación y las recomendaciones que deberán tener en cuenta los ciudadanos durante la jornada.