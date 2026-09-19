Más carros, más riesgos: así deben cambiar los seguros vehiculares en Colombia por auge

Que los colombianos decidan comprar un vehículo nuevo ha vuelto a ser algo muy común en 2026. Según cifras de Quálitas Colombia, entre enero y agosto se matricularon 213.377 unidades, 42,1 % más que durante el mismo periodo de 2025.

Este aumento en las cifras amplía el número de posibles clientes para las aseguradoras, pero no significa necesariamente que las pólizas adquiridas crezcan al mismo ritmo. Factores como el precio del seguro, la financiación del vehículo, el perfil de quien lo compra y la percepción sobre lo que recibe a cambio terminan influyendo en esa decisión.

Más carros no significa más seguros

Cuando la compra se realiza mediante financiación, proteger el vehículo es importante tanto para el propietario como para la entidad que prestó el dinero. Sin embargo, el costo del financiamiento también puede limitar cuánto está dispuesto a gastar un comprador después de adquirir su carro. Para julio de 2026, el interés bancario corriente para crédito de consumo y ordinario estaba en 19,19 % efectivo anual.

María Antonieta Reyes Vera, presidenta de Quálitas Colombia, considera que este escenario obliga al sector asegurador a encontrar un equilibrio entre precio, facilidad de acceso y valor percibido por el usuario, con productos más flexibles según el tipo de vehículo y el uso que recibe.



Los vehículos eléctricos no se aseguran igual

Entre enero y agosto se matricularon 33.889 vehículos eléctricos, un crecimiento del 222,5 %, mientras los híbridos llegaron a 63.210 unidades, 61 % más que un año atrás. Solo en agosto, ambas tecnologías representaron conjuntamente un 50,6 % de las matrículas nuevas.

Para las aseguradoras, un eléctrico no representa exactamente los mismos riesgos ni costos de reparación que un vehículo convencional. Las baterías, los componentes electrónicos y los procesos especializados de reparación obligan a modificar la manera en que se evalúa un posible siniestro.

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Reyes Vera afirma que estos casos no se limitan a establecer cuánto cuesta una póliza, sino a entender cómo cambia el riesgo durante todo el proceso, desde el accidente hasta la reparación y entrega del vehículo.

Para incentivar su adopción, los carros eléctricos tiene ventajas sobre diésel y gasolina, como menos impuestos Foto: AFP

Los SUV y vehículos de trabajo también aparecen en la ecuación

La electrificación no es la única razón que está obligando a las aseguradoras a renovarse. De hecho, en agosto las matrículas de vehículos comerciales de pasajeros aumentaron 52 %, las de SUV 48,3 % y las de vans 30,2 % frente al mismo mes del año anterior.

En el caso de un vehículo utilizado para trabajar, un accidente, además de implicar una reparación, significa días sin producir ingresos, por lo que las necesidades de una familia no necesariamente son las mismas que las de un pequeño empresario, una flota o un conductor independiente.

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Gracias a esos cambios, el sector debe prestarle atención no solo al precio de la póliza, sino a que la decisión de compra ahora está condicionada por la rapidez para reportar un accidente, la asistencia durante el proceso y los canales digitales.

Para los próximos años, las aseguradoras no deberán preocuparse únicamente por conseguir asegurar más vehículos, sino que deberán adaptar las coberturas a una movilidad cada vez más diversa, con automotores eléctricos, híbridos, familiares y de trabajo compartiendo las vías colombianas.