Debuta carro BYD más barato que el Model 3 para poner a temblar a Tesla y con 730 km de autonomía

BYD estrenó en China un nuevo carro eléctrico que entra directamente a competir en el terreno del Tesla Model 3, pero con un precio de partida de apenas US$27.900 y hasta 900 kilómetros de autonomía CLTC.

Se trata del Formula S, desarrollado por Fang Cheng Bao, que además llega con versiones de hasta 657 hp y una tecnología de carga capaz de recuperar buena parte de la batería en cuestión de minutos.

El modelo parte desde unos US$27.900 (un precio menor que el Model 3 en ese mercado), mientras que las versiones más equipadas llegan a US$33.800. La nueva familia también incorpora el Formula S GT, una variante shooting brake con precios desde US$32.300.

Fang Cheng Bao Formula S Foto: Fang Cheng Bao

Formula S Fang Cheng Bao tiene con qué competir

El Formula S no fue planteado únicamente como un carro eléctrico de gran autonomía. Fang Cheng Bao lo ubicó dentro de su nueva gama de vehículos de tamaño mediano y grande orientados al desempeño, con un diseño inspirado en el deportivo Formula X de la marca.



En las versiones de tracción trasera hay dos niveles de potencia: 329 hp y 402 hp. Las configuraciones con tracción integral llegan a 657 hp, cifra que coloca al modelo en un terreno de prestaciones considerablemente superior al de un eléctrico convencional.

A esto se suma la nueva suspensión inteligente DiSus-M, capaz de realizar ajustes de amortiguación en cuestión de milisegundos para modificar el comportamiento del vehículo.

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¿Cuánto tarda en cargar?

La autonomía no es el único dato llamativo, pues su arquitectura eléctrica permite una carga que BYD plantea como uno de sus principales argumentos.

El sistema puede llevar la batería del 10 % al 70 % en cinco minutos. Para pasar del 10 % al 97 % necesita aproximadamente nueve minutos.

Con ello, el modelo combina una autonomía máxima de 900 km bajo el ciclo CLTC con una capacidad de recuperación rápida de energía, aunque esa cifra de autonomía corresponde al estándar de homologación utilizado en China.

Fang Cheng Bao Formula S Foto: Fang Cheng Bao

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Junto al Formula S debutó el Formula S GT, que utiliza una carrocería shooting brake y conserva la distancia entre ejes de 2,96 metros.

El Formula S mide 5,06 metros de largo, 1,967 metros de ancho y 1,483 metros de alto. El GT es ligeramente más corto y bajo, con 5,025 metros de longitud y 1,458 metros de altura.

En ambos casos, el diseño busca favorecer la eficiencia aerodinámica: el Formula S registra un coeficiente de resistencia de 0,22 y el GT de 0,25.

¿Qué tecnología incorpora?

La propuesta también incluye sistemas de asistencia a la conducción. Los vehículos incorporan God’s Eye B y LiDAR, con funciones de navegación asistida para autopistas y entornos urbanos.

El interior suma un Head-Up Display de realidad aumentada de 26 pulgadas, sistema de sonido Devialet y asientos de gravedad cero.

BYD también diseñó el habitáculo con interfaces modulares que permiten instalar accesorios mediante conexiones magnéticas, PIN o roscadas. Entre las opciones mencionadas están luces ambientales, botones físicos adicionales y equipos para karaoke.