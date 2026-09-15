James Rodríguez le dice adiós a la Selección Colombia: "Ya está, se acabó"

James Rodríguez, uno de los mejores futbolistas en la historia de la Selección Colombia, anunció su salida de la tricolor. El futbolista confirmó la decisión con un sentido mensaje en el que repasó su trayectoria con la camiseta y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haberlo dado todo.

“Hoy quiero hablarles desde el corazón. Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida, mi camino con la Selección Colombia”, expresó James.

El eterno '10' recordó que vestir la camiseta de Colombia representó uno de los grandes sueños de su carrera, pero también una responsabilidad por lo que significaba representar a millones de personas.

Mensaje de despedida de James de la Selección Colombia

En un video, James destacó los momentos que vivió con el cuadro nacional, entre ellos sus participaciones en Mundiales, como el del 2014 donde se echó todo un equipo al hombro ante la baja de Falcao, y los goles, las victorias y las derrotas que marcaron su histórico paso con la camiseta tricolor.



El jugador señaló que desde su llegada al combinado nacional tuvo como objetivo dejar la camiseta en una posición más alta de como la encontró y contribuir a que Colombia creyera en sus posibilidades frente a cualquier rival.

James contó que desde que llegó a la Selección tuvo una idea muy clara: quería que, cuando llegara el momento de marcharse, pudiera sentir que dejaba la camiseta “más arriba de como la encontré”.

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Quería aportar, dejar una huella y ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera. Al mirar hacia atrás, aseguró que siente que lo consiguió, aunque dejó claro que esa historia no fue únicamente suya.

“Fue de una generación completa, de muchos compañeros y de todo un país que volvió a soñar en grande”, señaló.

Durante esos años, además, tuvo el honor de llevar la camiseta número 10 y la cinta de capitán. Dos responsabilidades que, afirmó, intentó asumir siempre con respeto y entendiendo lo que significaba representar a Colombia.

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"Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros muy difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por esos colores", relató.

En su mensaje, James dedicó palabras de agradecimiento a cada compañero con el que compartió el camino, así como a los entrenadores, cuerpos técnicos y todas las personas que hicieron parte de la selección durante esos años.

Su familia también ocupó un lugar especial en la despedida. El futbolista recordó que estuvo detrás de cada partido, cada viaje, cada alegría y cada momento complicado. Y habló especialmente de sus hijos, Salomé y Samuel.

El volante contó que muchas veces jugó por ellos, incluso cuando estaba cansado, bajo presión o cuando las cosas no salían como esperaba. Siempre quiso que se sintieran orgullosos de su papá, no solamente por los goles o los triunfos, sino por haber defendido a su país con amor, respeto y entrega.

También quiero agradecer a mi familia. Ellos estuvieron detrás de cada partido, de cada viaje, de cada alegría y de cada momento complicado. Muchas veces fueron mi fuerza cuando las cosas no eran fáciles. Especialmente a mis hijos, Salomé y Samuel. Muchas veces jugué por ellos, cuando estaba cansado, cuando había presión, cuando las cosas no salían como yo quería. Pensar en ellos siempre me da una razón más para poder seguir

¿Cuál fue el último mensaje de James para Colombia?

Antes de despedirse, James agradeció a Colombia por haberlo acompañado durante tantos años, por celebrar con él, sufrir con él, exigirle y demostrarle cariño incluso cuando estaba lejos del país.

También dejó un mensaje para los jugadores que ahora tendrán la responsabilidad de vestir la camiseta nacional. Les deseó lo mejor y les pidió que entendieran siempre el privilegio que representa defender esos colores.

James dijo que se va tranquilo porque sabe que lo dio “absolutamente todo”. “Muchas gracias, Selección Colombia, y gracias, Colombia”, expresó.

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“Ya está, se acabó”. Con esas palabras, James Rodríguez cerró su camino con la Selección Colombia.