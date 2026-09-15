James Rodríguez se despide de la Selección: estos fueron sus mejores momentos con la Tricolor

Durante más de una década, James Rodríguez fue uno de los nombres más reconocidos de la Selección Colombia. Su zurda, capacidad para asistir y protagonismo en grandes torneos lo convirtieron en uno de los referentes de la Tricolor.

El ya legendario 10 de la Selección Colombia anunció su retiro mediante un video publicado en sus redes sociales, poniendo punto final a su recorrido con la camiseta amarilla. Y es que a lo largo de su trayectoria con la camiseta amarilla, James protagonizó diferentes capítulos que quedaron en la memoria de los aficionados.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de James Rodríguez con Colombia?

El Mundial de Brasil 2014: el momento que lo convirtió en leyenda

Fue, sin duda, el punto más alto de James con Colombia. El volante fue el máximo goleador del Mundial de Brasil 2014 con seis goles y recibió la Bota de Oro del torneo. Su actuación frente a Uruguay en los octavos de final quedó para la historia. James controló el balón con el pecho y sacó una volea desde fuera del área que terminó en el arco de Fernando Muslera, en un golazo que quedó para siempre marcado en la memoria de los colombianos.

Ese tanto fue elegido como el mejor gol del Mundial y posteriormente recibió el Premio Puskás de la FIFA. Pero no fue su único momento en Brasil. James marcó los dos goles del triunfo 2-0 ante Uruguay y llevó a Colombia por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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El gol ante Grecia y su aparición mundial

En el debut contra Grecia en ese Mundial, James marcó el tercer gol del triunfo 3-0 y comenzó a mostrar el nivel que tendría durante todo el campeonato.

Durante esa fase de grupos también anotó contra Costa de Marfil y Japón, además de participar en varios de los goles de Colombia durante aquella campaña. FIFA lo reconoció como uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos.

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Copa América 2016: otra vez protagonista

James también fue una pieza importante en la Copa América Centenario, el mediocampista tuvo protagonismo en esa Copa que se llevó Chile, torneo en el que Colombia terminó en el tercer lugar. James ejerció en dicha copa como un referente total del equipo dirigido por José Pékerman.

Copa América 2024: el regreso de su mejor versión

Ocho años después de su gran actuación en Brasil, James volvió a deslumbrar con Colombia en la Copa América 2024.

El mediocampista disputó los seis partidos del torneo y terminó como el máximo asistidor de la competencia, con seis pases de gol.

Su rendimiento fue determinante para que Colombia alcanzara la final ante Argentina, recuperando protagonismo y convirtiéndose nuevamente en uno de los grandes referentes de la Selección.

El capitán y referente de la Tricolor

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Más allá de los goles y las asistencias, James terminó convirtiéndose en uno de los principales referentes de la Selección Colombia durante más de una década. En total, James David Rodríguez Rubio disputó 131 partidos internacionales con Colombia, según los registros oficiales. Su etapa con la Tricolor quedó marcada especialmente por Brasil 2014, sus participaciones en Copa América y una colección de actuaciones que lo consolidaron como uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol colombiano.