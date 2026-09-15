Ricardo Valencia defiende cifras del Dane: “Tengo conocimiento interno y mirada técnica”

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Ricardo Valencia, aseguró que, durante el corto periodo que estuvo al frente de la entidad, no encontró anomalías en las cifras publicadas y defendió la independencia técnica del organismo. Valencia fue declarado insubsistente por el Gobierno y afirmó que nunca recibió una comunicación previa que le advirtiera sobre inconformidades con su gestión.

Ricardo Valencia dejó la dirección del Dane después de haber permanecido cerca de un mes en el cargo. Su salida, comunicada mediante un decreto de insubsistencia que, según relató, conoció directamente en su oficina, abrió nuevamente el debate sobre la autonomía de la entidad encargada de producir las principales estadísticas oficiales del país.

En entrevista con Mañanas Blu, Valencia explicó que se enteró de su salida de manera inesperada. “Estaba yo en mi oficina a las 3 de la tarde por firmar unos oficios y llegó la secretaria general encargada y me dijo verbalmente que había sido declarado insubsistente”, relató.

El exfuncionario sostuvo que antes de conocer el decreto no había recibido ninguna comunicación de la Presidencia de la República en la que se expresara inconformidad con sus decisiones, incluidas sus declaraciones públicas sobre las estadísticas del mercado laboral.



“No tuve ninguna comunicación de Presidencia o del presidente manifestando ninguna inconformidad ni con mis acciones comunicacionales ni con ninguna otra decisión que yo hubiera tomado”, afirmó.

Valencia sostiene que no encontró anomalías en las cifras del Dane

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la declaración que Valencia entregó en una rueda de prensa del Dane, realizada el 31 de agosto, en la que fue consultado sobre posibles inconsistencias o una eventual manipulación de las estadísticas.

Publicidad

El exdirector explicó que durante ese encuentro anunció la convocatoria de un comité de expertos en demografía y encuestas de hogares. La decisión estaba relacionada con las revisiones que el Dane había realizado a sus proyecciones de población en 2023 y 2025 y con la necesidad de analizar sus posibles efectos sobre el marco muestral de las encuestas de hogares.

Según Valencia, esos cambios demográficos podrían tener incidencia en indicadores como los del mercado laboral, debido a que las estadísticas dependen de la relación entre distintos grupos poblacionales.

Sin embargo, al ser preguntado directamente sobre si había encontrado alguna anomalía en las cifras que estaba presentando, respondió que, hasta ese momento, no había identificado irregularidades: “Hasta la fecha en la que me formulaban esa pregunta yo no había encontrado ninguna anomalía”, sostuvo.

Publicidad

El exdirector defendió esa afirmación con base en su experiencia previa dentro de la entidad. Antes de asumir la dirección, Valencia había sido subdirector del Dane durante cuatro años y posteriormente se desempeñó como consultor independiente en gestión de datos y usuario de las encuestas de hogares: “Yo tenía un buen conocimiento interno de las rutinas de control de calidad y una mirada técnica como usuario de las cifras”, explicó.

Valencia insistió, no obstante, en la importancia de la expresión “a la fecha”, debido a que las estadísticas oficiales están sujetas permanentemente a procesos de revisión.

“Los datos que publica cualquier oficina nacional estadística están, deben estar, es deseable que estén dispuestos al escrutinio de toda la sociedad”, manifestó. Añadió que una oficina estadística puede cometer errores humanos o asociados a los códigos utilizados para calcular los indicadores, razón por la cual algunas cifras son publicadas inicialmente como preliminares o provisionales.

La conversación sobre los fenómenos económicos, sociales, ambientales y demográficos que el DANE describe mediante información estadística se enriquece entre múltiples voces.



En este video, el director del DANE, Ricardo Valencia Ramírez, responde a tres observaciones de una… pic.twitter.com/qJEp3KbHWx — DANE Colombia (@DANE_Colombia) September 4, 2026

El impacto de los cambios demográficos en las estadísticas laborales

Otro de los asuntos que Valencia quiso explicar durante su rueda de prensa fue la relación entre las proyecciones de población y las encuestas utilizadas para medir el mercado laboral. El exdirector señaló que el Dane revisó sus proyecciones de población debido, entre otros factores, a fenómenos como la disminución de la tasa de fecundidad. Según su explicación, esas modificaciones llevaron a anticipar en 20 años el momento previsto para el inicio de una disminución del volumen total de población en Colombia.

Ese cambio tiene consecuencias estadísticas porque las encuestas de hogares utilizan muestras que buscan representar a la población nacional. Por ello, cuando cambian las previsiones demográficas, también debe evaluarse si es necesario modificar componentes del diseño muestral.

“Para mí era muy importante convocar a una comisión de expertos que ayudara a revisar el impacto previsto de estos cambios poblacionales en el diseño muestral de las encuestas de hogares y, en consecuencia, en los indicadores de mercado laboral”, señaló.

Valencia reconoció que este tipo de análisis requiere tiempo y la participación de especialistas en métodos estadísticos. Por esa razón, defendió que la convocatoria de expertos no significaba que ya existiera una conclusión sobre las cifras.

Publicidad

Así funciona la cadena de producción de las estadísticas

Frente a las dudas sobre la manera en que se construyen las cifras de empleo, el exdirector explicó que el Dane utiliza un modelo conocido como GSBPM, sigla en inglés del modelo genérico de producción estadística. El proceso contempla varias etapas, desde la identificación de las necesidades de información y el diseño de la operación estadística hasta la recolección, procesamiento y control de los datos.

Valencia explicó que el Dane cuenta, en promedio, con más de 5.000 personas entre funcionarios y contratistas. En el caso de las encuestas, los encuestadores salen a campo para recopilar información directamente de los hogares.

Durante ese proceso existen mecanismos de control conocidos como “crítica”, mediante los cuales se revisan inconsistencias numéricas en tiempo real. Esto permite, cuando es necesario, regresar a la fuente para verificar determinada información.

Publicidad

Posteriormente, la oficina de sistemas realiza controles automatizados sobre la consistencia y calidad de los datos, mientras que la Dirección de Metodología y Producción Estadística ejecuta las rutinas finales de cálculo y control. El propósito de esta cadena, según Valencia, es que los resultados sean sometidos a diferentes controles antes de su publicación.

La independencia técnica del Dane, en el centro del debate

La salida de Valencia también puso sobre la mesa la discusión sobre la independencia técnica del Dane frente al Gobierno Nacional. El exdirector evitó afirmar que exista actualmente una interferencia política en la entidad y sostuvo que sus declaraciones debían estar sustentadas en evidencia: “Yo me baso en evidencia. En mi caso, yo no comprometí esa independencia técnica”, aseguró.

Valencia recordó que la legislación estadística establece la obligación de garantizar la independencia técnica en la producción y divulgación de información oficial. En ese sentido, señaló que esa independencia no se limita al cálculo de los indicadores, sino que también comprende la forma en que los datos son divulgados a la sociedad.

El exdirector también planteó una consideración sobre las ruedas de prensa del Dane. Según explicó, no existe una obligación de presentar las cifras mediante este mecanismo y algunos países consideran una buena práctica evitar ese formato para reducir el riesgo de interpretaciones equivocadas derivadas de la explicación verbal de los indicadores.

“La obligación de ley está ahí, está claramente establecida, y creo que es lo que hay que preservar y cuidar hacia adelante”, afirmó.

Ricardo Valencia, exdirector del Dane Foto: DANE

Valencia dice no tener evidencia sobre una posible relación con Juan Daniel Oviedo

Otro de los interrogantes abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que su cercanía profesional con Juan Daniel Oviedo, quien fue director del Dane durante el Gobierno de Iván Duque, hubiera influido en su salida.

Publicidad

Valencia fue subdirector del Dane durante los cuatro años de esa administración, mientras Oviedo estaba al frente de la entidad. Sin embargo, el exdirector rechazó hacer una afirmación al respecto porque, según dijo, no cuenta con elementos que permitan confirmar esa hipótesis: “No cuento con ninguna evidencia que indique eso. (...) No tengo ningún elemento de juicio para afirmar o para negar esa hipótesis”, expresó.

También señaló que sus comunicaciones con funcionarios de la Presidencia estuvieron relacionadas con trámites de su nombramiento y con la conformación del equipo que esperaba llevar al Dane. Incluso afirmó que no tuvo contacto personal con el presidente de la República durante ese periodo.

¿Está en riesgo la independencia del Dane?

Al ser consultado directamente sobre si las decisiones del Gobierno podrían poner en entredicho la independencia técnica del Dane, Valencia evitó anticipar conclusiones. Su posición fue que será necesario observar la actuación de la nueva dirección para determinar si existe algún riesgo para la autonomía estadística de la entidad.

Publicidad

“Para juzgar si la próxima administración pone en riesgo la independencia técnica, pues habrá que esperar a que el nuevo director llegue y ver sus acciones, sus decisiones y sus maneras de comunicar los datos al país”, concluyó.

La salida de Valencia deja así abierta una discusión que trasciende su caso particular: la necesidad de preservar la independencia técnica de la entidad responsable de las estadísticas oficiales y garantizar que sus cifras permanezcan sometidas al escrutinio público, a controles metodológicos y a procesos de revisión.