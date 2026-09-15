¿Por qué está temblando tanto en Chocó? SGC registró enjambre sísmico

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de la Red Sismológica Nacional, emitió un reporte oficial sobre una intensa actividad telúrica registrada con epicentro en el departamento del Chocó.

Según la entidad técnica, la actividad tuvo epicentro en Itsmina, Chocó, donde se presentó una concentración de temblores en un lapso sumamente corto. Ante la inquietud de la ciudadanía, el experto vocero de la institución ofreció detalles precisos sobre las características de los sismos, su origen en el marco de una secuencia sísmica más amplia y las definiciones clave para entender el comportamiento de la tierra en esta región.

Secuencia de sismos en tiempo récord: detalles de los eventos

Durante la jornada del 14 de septiembre, la tierra se sacudió reiteradamente en el Pacífico colombiano. El vocero oficial de la Red Sismológica Nacional detalló los hechos iniciales indicando que: "El día de hoy, 14 de septiembre, se presentaron tres eventos sísmicos con magnitud mayor a cuatro en menos de 6 minutos. Estos eventos tuvieron epicentro en Itina, Chocó".

El desglose de los movimientos indica que el primer temblor ocurrió a las 3:02 de la tarde, alcanzando una magnitud de 4.9 a una profundidad de 39 kilómetros. Apenas dos minutos después, a las 3:04 de la tarde, se registró un segundo evento de magnitud 4.1 a 41 kilómetros de profundidad.



El tercer sismo de esta ráfaga inicial aconteció a las 3:08 de la tarde con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 40 kilómetros. Posteriormente, a las 4:13 de la tarde, se presentó un cuarto movimiento de magnitud 4.9 y profundidad de 39 kilómetros con el mismo epicentro.

Sismos sentidos en múltiples departamentos

Debido a la magnitud de los movimientos telúricos y a su profundidad, las sacudidas se percibieron en diversas zonas del territorio nacional. El representante del SGC puntualizó sobre el alcance de la percepción ciudadana señalando que: "Con corte a las 4:30 de la tarde hemos recibido más de 2,000 reportes de sentido, especialmente de los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima".

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Esta elevada cantidad de reportes evidencia el nivel de atención e inquietud generado entre los habitantes de los distintos departamentos del occidente y centro del país.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo se diferencia de las réplicas?

Para entender las causas de esta alta frecuencia de temblores, el experto del SGC enmarcó los eventos recientes dentro de un seguimiento que inició semanas atrás. El vocero explicó que: "Como lo comunicamos hace dos semanas, a partir del 10 de agosto del evento sísmico de magnitud 7.4, desde la red sismológica nacional hemos encontrado una secuencia sísmica donde hemos tenido dos grupos de sismos".

De acuerdo con el análisis institucional, el primer grupo corresponde a réplicas cuyas profundidades oscilan entre los 70 y 120 kilómetros. Por su parte, el segundo grupo constituye un enjambre sísmico, clasificación a la que corresponden los temblores del Chocó. El especialista definió textualmente este fenómeno: "Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes". A lo cual añadió que en este tipo de comportamiento: "Aquí tenemos una sismicidad constante donde podemos tener eventos sísmicos con magnitudes mayores o menores".

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Duración e impredecibilidad de los sismos: recomendaciones oficiales

Frente a la incertidumbre sobre la continuidad de estos movimientos, el vocero del SGC enfatizó un principio fundamental de la sismología: "Es importante recordar que los sismos no se pueden predecir".

Respecto al tiempo que puede extenderse este fenómeno, el experto indicó que: "Un enjambre sísmico puede durar días, semanas o meses y posteriormente desaparecer". Ante esta situación, la entidad aconsejó no atender a rumores ni desinformación y seguir exclusivamente los canales institucionales.