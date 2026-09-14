Sismo hoy en Colombia: enjambre de temblores sacude a Chocó y otras regiones del país

La actividad sísmica volvió a sentirse este lunes 14 de septiembre en Colombia, con una secuencia de movimientos registrados principalmente en el departamento del Chocó. Los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) muestran seis eventos sísmicos distintos durante la jornada, con magnitudes entre 3,2 y 4,9.

Los primeros movimientos ocurrieron durante la mañana. A las 10:01 a. m., un sismo de magnitud 3,7 y 46 kilómetros de profundidad tuvo como referencia a Sipí, Chocó. Luego, a las 12:24 p. m., se reportó otro movimiento de magnitud 3,2 y 43 kilómetros de profundidad, también en Sipí.

La actividad aumentó durante la tarde, cuando comenzaron a registrarse movimientos con magnitudes superiores a cuatro.

¿Cuántos temblores se han registrado hoy?

De acuerdo con los reportes suministrados, los eventos sísmicos de este lunes son:



10:01 a. m.: magnitud 3,7, profundidad de 46 kilómetros, Sipí. 12:24 p. m.: magnitud 3,2, profundidad de 43 kilómetros, Sipí. 3:04 p. m.: magnitud 4,1, profundidad de 41 kilómetros, Istmina. 3:08 p. m.: magnitud 4,0, con profundidad superficial. 4:13 p. m.: magnitud 4,9, profundidad de 47 kilómetros, Istmina. 5:39 p. m.: magnitud 4,5, profundidad de 49 kilómetros, Istmina.

El movimiento de las 3:04 p. m. fue reportado inicialmente con magnitud 4,0 en un boletín preliminar y posteriormente actualizado a 4,1.

¿Cuál fue el temblor más reciente en Colombia?

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El sismo más reciente reportado este 14 de septiembre ocurrió a las 5:39 p. m., con una magnitud de 4,5 y una profundidad de 49 kilómetros. El epicentro fue ubicado en Istmina, Chocó.

Este movimiento se presentó después del sismo de magnitud 4,9 registrado a las 4:13 p. m. en el mismo municipio.

La información corresponde a los boletines del Servicio Geológico Colombiano y algunos registros son preliminares, por lo que sus características pueden ser actualizadas posteriormente por la entidad.