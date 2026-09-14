Audio: la injerencia de Manel Grau, empresario cercano a Petro, en cargos y contratos en Ecopetrol

Un audio de 43 minutos, que habría sido grabado hace aproximadamente un año y medio, expone una conversación en la que se habla de la presunta intervención del empresario catalán Manel Grau en decisiones relacionadas con cargos, contratistas y oportunidades de negocio en Ecopetrol.

El material, cuya autenticidad y la identidad de los participantes están siendo verificadas por las autoridades, involucraría supuestamente a Juan Carlos Hurtado, actual presidente encargado de Ecopetrol; Manel Grau, señalado como cercano al expresidente Gustavo Petro; y un contratista identificado en la conversación como Víctor.

De acuerdo con la introducción del audio, el contenido gira alrededor del supuesto respaldo que Grau habría brindado a Hurtado para impulsar su carrera dentro de la petrolera y de las expectativas que existirían frente a ese apoyo.

El supuesto papel de Manel Grau en el ascenso de Hurtado

En uno de los primeros fragmentos, el hombre identificado como Víctor habla directamente del proceso mediante el cual la hoja de vida de Hurtado habría empezado a ser considerada dentro de Ecopetrol y atribuye a Grau la gestión para impulsar su nombre.



“La hoja de vida suya empezó a conocerse, a jugar allí al interior de la entidad. De Ecopetrol. Pues por esa, por esa presentación inicial de su hoja de vida, la gestión, yo quiero que usted se la reconozca directamente aquí a nuestro amigo Manel. La gestión la inició Manel, la manejó a un nivel presidencial”, se escucha.

Luego, Víctor pregunta a Hurtado si reconoce esa intervención: “Usted considera y reconoce de que Manel hizo gestión a favor suyo”.

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La conversación continúa con referencias a lo que se esperaba de Hurtado a cambio de ese respaldo. En particular, se menciona la permanencia de personas vinculadas al supuesto grupo de Grau y la posibilidad de atender determinadas solicitudes: “Manel, en cabeza del equipo, lo que le puede, digamos, más que exigir, porque esa palabra no existe acá, es compartir con ustedes esas peticiones. Y que le deje a su vicepresidente de proyectos allí, de que hay unos temas puntuales que queremos manejar”, afirma Víctor.

Cargos y la referencia a Mario Salgado

En otro momento, los interlocutores hablan de personas que estarían relacionadas con el grupo de Grau dentro de Ecopetrol. Allí aparece el nombre de Mario Salgado, presentado en la conversación como una de las personas que habría contado con su respaldo.

“La fui ya 8 meses, así. Poner hombre que presidiese era Mario Salgado, no sé si lo has calculado. Sí. Y era una persona que lleva muchos años en la montaña, que tiene niveles bien conformados”, se escucha en el audio.

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El interlocutor agrega que Salgado habría sido objeto de intentos para reducir sus competencias: “Pero desde que llegó y no era del combo de Osorio, la han intentado apartar”.

Ante la pregunta sobre qué significaba apartarlo, responde: “Pues vaciarle todas las competencias”. La conversación también menciona a gerentes de perforación y construcción, además de posibles contrataciones y oportunidades de negocio.

Contratistas y oportunidades de negocio

En otro fragmento, los participantes hablan de la posibilidad de que diferentes contratistas tengan acceso a negocios relacionados con Ecopetrol. Allí se plantea que el grupo no buscaría competir directamente con otras personas, sino participar en oportunidades que estén a su alcance.

“No hay ningún inconveniente de parte de este equipo en que el señor Fuliano participe de las oportunidades de negocios que puedan presentar y que estén a su alcance”, dice Víctor.

Y agrega: “No nos queremos convertir como en una piedra en el zapato, no queremos ser competencia de ese muchacho ni de Ricardo”.

En ese mismo contexto aparece una afirmación sobre la supuesta influencia de Grau: “Quiero que quede claro de que hubo una muy buena injerencia por parte de Manuel en ese logro”.

Posteriormente, la conversación se refiere a negocios específicos. Entre ellos aparece el Permian, descrito como una operación de aproximadamente 4.000 millones de dólares, además de referencias a una eventual llegada de Ecopetrol a Venezuela.

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Peticiones sobre cargos y una comunicación directa

Uno de los apartes más sensibles del audio se refiere a las solicitudes que, según la conversación, se le plantearían a Hurtado una vez asumiera mayores responsabilidades dentro de Ecopetrol.

“Bueno, nos gustaría muchísimo pedir que cuando llegaras echaras tu hincarle a este tema en la propiedad de Salgado y en la limpieza de un capullo para la limpieza de trajendo, y entre otros conseguir gente buena para esta género, pues porque son claves para el desarrollo”, se escucha.

Frente a las solicitudes, quien sería Hurtado manifiesta que las actuaciones tendrían que mantenerse dentro de la legalidad: “Si ustedes quieren compañía, si por eso se tendrá que cumplir con todo para que las cosas se den”.

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Sin embargo, quien sería Manel Grau insiste en la importancia de mantener una comunicación directa y escuchar las sugerencias del grupo. “Nosotros no somos codiciosos, sí somos ambiciosos. No para nuestro bolsillo, que también, pero en la justa medida, sino para el país”, afirma.

Y añade: “Si las personas como tú, que nos ha ayudado a que quedaran allá, no se dan las fuerzas, entonces necesito comunicar”.

El supuesto respaldo para llegar a la presidencia de Ecopetrol

Hacia el final de los fragmentos conocidos, la conversación aborda directamente la posibilidad de que Hurtado llegara a ocupar la presidencia de Ecopetrol. En ese momento, se menciona un eventual escenario de salida de Ricardo Roa, quien entonces enfrentaba cuestionamientos judiciales, y se plantea que Hurtado tendría el respaldo de Grau.

“Entonces, en caso de que, de que suceda algo, que ojalá no suceda, y se quede un paso al costado por equis situaciones el doctor Ricardo Roa, usted seguirá contando con el apoyo del señor Manuel y con el humilde apoyo que yo pueda aportarle”, dice Víctor.

La introducción de la grabación señala que, posteriormente, Hurtado efectivamente habría llegado a ocupar la posición para la que se le habría ofrecido respaldo en la conversación.

Finalmente, los participantes hacen referencia a la cercanía de Grau y del contratista con el expresidente Gustavo Petro. “Hombre, esto puede en cualquier momento dar un giro inesperado, y esa posibilidad puede existir. No es que nosotros queramos que suceda, no, porque claro, debe ser el gran amigo de Manel, es el amigo de causa, de campaña, y han llegado a unos acuerdos. Por algo es que está Salgado allí haciéndose cargo”, se escucha.

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El contenido del audio está siendo revisado para determinar la identidad de quienes aparecen en la grabación y establecer la autenticidad y el contexto de las afirmaciones. La transcripción, por sí sola, no permite confirmar las identidades ni comprobar que las actuaciones mencionadas hayan ocurrido tal como son relatadas por los interlocutores.

El material se conoce en vísperas de una asamblea de Ecopetrol, en la que, según la información presentada en el audio, se espera la llegada de representantes del presidente Abelardo De La Espriella y el anuncio de una auditoría forense sobre la gestión de la compañía.

Escuche el audio de Manel Grau y el reporte completo en el siguiente video: